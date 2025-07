Millionen-Wette: Wie Tesla-Fans auf Musks leere Robotaxi-Versprechen hereinfielen

Tesla: Robotaxi-Wette geht nicht auf. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Gay)

Seit dem 22. Juni 2025 können Interessierte in Austin, im US-Bundesstaat Texas, per App Fahrten für Teslas Robotaxi-Dienst buchen. Von einem vollautonomen Dienst, wie ihn etwa Waymo betreibt, ist dieser allerdings weit entfernt.

Teslas Robotaxi-Dienst: Echt oder Test?

So hat Tesla nur zehn bis 20 mit entsprechendem Equipment ausgerüstete Model Y im Einsatz, die nur bei besten Wetterbedingungen und in einem überschaubaren Teil der Innenstadt unterwegs sein dürfen. Auch muss eine Überwachungsperson an Bord sein, möglich ist auch ein Fernzugriff. Manchen der Robotaxis folgt ein Begleitfahrzeug.

Nur eingefleischte Tesla-Fans würden wohl widersprechen, wenn Beobachter:innen dies bestenfalls als erweiterten Betatest und kaum als vollwertigen Robotaxi-Dienst bezeichnen. Entsprechend dürfte die Wette, dass Tesla bis Ende Juni einen solchen Service auf die Beine stellen könnte, auch als verloren gelten.

Millionen-Wette auf Wettplattform

Für einige Nutzer:innen der dezentralen Wettplattform Polymarket hat die Entscheidung darüber übrigens handfeste finanzielle Folgen. Denn einige Dutzend Personen haben dort darauf gewettet, dass Tesla dieses Ziel gelingt.

Wie Futurism berichtet, sind in den vergangenen Wochen in diesem Fall Wetten im Wert von rund 9,5 Millionen US-Dollar platziert worden. Besonders pikant: Tesla-Chef Elon Musk selbst hatte mit einem X-Beitrag den Hype um diese Wette befeuert.

Elon Musk heizt Wett-Rallye an

Nachdem ein X-Nutzer am 19. Juni 2025 einen Screenshot der Polymarket-Wette mit dem Hinweis gepostet hatte, dass die Erfolgschance dort nur bei 14 Prozent stehe, schaltete sich Musk ein. Die Wette sei eine „Möglichkeit, Geld zu verdienen“.

Daraufhin stieg das Wettvolumen von zu diesem Zeitpunkt nur rund 500.000 auf letztlich fast zehn Millionen Dollar. Die Gewinnchance schoss von gut zehn auf fast 40 Prozent.

Jetzt, wo die Wette nach den Regeln der Plattform wohl platzt, dürften diejenigen, die darauf gesetzt haben, ihr Geld los sein. Electrek zufolge gibt es mindestens eine Person, die damit 50.000 Dollar verloren hätte – und nach Musks Kommentar eingestiegen war. Eine weitere Person ist demnach um 28.000 Dollar ärmer.

Finale Entscheidung steht aus

Noch steht die finale Entscheidung aus. Schon zweimal gab es ein „Nein“, was die Frage danach angeht, ob die Wette als gewonnen angesehen werden kann. Erst in den frühen Morgenstunden des 4. Juli deutscher Zeit wird abschließend geurteilt.

Schon jetzt gibt es aber für Polymarket-Nutzer:innen die Möglichkeit, zwei ähnliche Wetten abzuschließen – einmal, dass der Robotaxi-Dienst bis Ende Juli und einmal bis Ende Dezember 2025 gelauncht ist. Die von den Wettenden derzeit eingeräumten Chancen: 24 beziehungsweise 62 Prozent. Und schon wieder sind einige Hunderttausend Dollar im Spiel.

