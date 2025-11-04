Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Minecraft-Experiment: Gamer baut ChatGPT aus 439 Millionen Blöcken nach

Der Gamer und Youtuber Sammyuri hat mit CraftGPT ein ChatGPT-ähnliches KI-Modell in Minecraft gebaut. Mit dem aus 439 Millionen Redstone-Blöcken bestehenden KI-Chatbot kann man sogar kommunizieren – bis eine Antworten generiert ist, dauert es aber.

Von Jörn Brien
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Minecraft KI-Chatbot

Minecraft: KI-Chatbot aus 439 Millionen Redstone-Blöcken. (Foto: Shutterstock/rafapress)

Wer geglaubt hat, mit einem 1:1-Nachbau der Erde sowie des gesamten Universums in Minecraft oder einem Computer, auf dem sich Minecraft in Minecraft spielen lässt, schon alles gesehen zu haben, dürfte jetzt staunen. Denn der Gamer und Youtuber Sammyuri hat ein ChatGPT-ähnliches KI-Modell in Minecraft zum Laufen gebracht.

Anzeige
Anzeige

CraftGPT aus 439 Millionen Redstone-Blöcken

Der mit Tinychat-Daten für einfache englische Konversationen trainierte CraftGPT genannte KI-Chatbot besteht aus unglaublichen 439 Millionen Redstone-Blöcken. Diese Blöcke dienen in Minecraft dazu, Schaltkreise wie in der echten Welt zu bauen. Damit können dann etwa automatische Türen gebaut werden – oder eben PCs und KI-Modelle.

Empfehlungen der Redaktion

Ausmaße, Aufbau und Funktionsweise des Projekts hat Sammyuri in einem Youtube-Video dokumentiert. Demnach können mit dem KI-Chatbot kurze Gespräche geführt werden. Für eine Antwort auf einen Nutzer:innen-Prompt benötigt die KI allerdings rund zwei Stunden.

Anzeige
Anzeige

Antwort dauert Stunden – im besten Fall

Und das auch nur, wenn der MCHPRS (Minecraft High Performance Redstone Server) zur Beschleunigung der Performance eingesetzt wird. Anderenfalls würde es zehn Jahre dauern, bis das Tool mit einer Antwort auf eine Frage herausrückt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Aufgrund der Server-Nutzung sowie der schieren Menge an Blöcken werden für die Verwendung von CraftGPT mindestens 32 Gigabyte Arbeitsspeicher benötigt, besser sind 64 Gigabyte. Das Projekt steht Interessierten auf GitHub zur Verfügung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

KI-Chatbot verzapft oft Unsinn

Mehr als eine – allerdings durchaus beeindruckende – technische Spielerei ist CraftGPT aber nicht. Wie Winfuture schreibt, weist Sammyuri selbst darauf hin, dass der KI-Chatbot oft vom Thema abweiche, grammatikalisch falsche Antworten gebe oder schlicht Unsinn verzapfe.

7 Bilder ansehen
6 Kuriositäten in Minecraft Quelle: Karsten Neglia/ Shutterstock.com

Entsprechend dient dieses Minecraft-Projekt eher als Proof of Concept, mit dem sich einmal mehr die theoretischen Möglichkeiten der Redstone-Schaltungen belegen lassen. Neben einer 1-Hertz-CPU (Sammyuri) haben Minecraft-Fans damit schon Computer, Taschenrechner sowie einfache Games gebaut.

Top-Artikel
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Chatbot ChatGPT
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren