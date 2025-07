Mini-PCs: Für wen sind diese kleinen Rechner eigentlich sinnvoll?

Am bekanntesten ist freilich der Mac Mini. Den veröffentlichte Apple erstmalig im Jahr 2005. Ein kleiner Rechner, der auf jeden Schreibtisch passt. Gerichtet an Personen, die keine großen Ansprüche haben, sondern vor allem im Arbeitskontext einen zuverlässigen Rechner mit dem Nötigsten an Ausstattung brauchen. Und die eben keinen großen Rechner unter ihrem Schreibtisch stehen haben wollen.