Anzeige Sponsored Post
Verpasse keine News mehr!

Mini-PCs mit KI-Beschleunigung: Smarte Power für deine Ideen

Du entwickelst, gestaltest, animierst oder codest? Dann weißt du, wie sehr kreative Arbeit von Tempo, Effizienz und neuen Möglichkeiten lebt. Die kompakten Shuttle AI-PCs der XPC-Serien NA10, NT10 und DN11 bringen dir genau das – in einem Gehäuse kaum größer als ein gedruckter Bestseller.

1 Min.
Artikel merken
Mini-PCs mit KI-Beschleunigung: Smarte Power für deine Ideen
Die Mini-PCs von Shuttle. (Bild: Shuttle)

Maximale Konnektivität für flexible Workflows

Dank USB4 mit bis zu 40 Gbit/s, bis zu vier 4K-Displays und – beim DN11 – sogar vier 2,5-Gbit/s-LAN-Ports sind die Geräte so flexibel wie dein Workflow. Und dabei richtig leise.

Vielseitig einsetzbar – vom Startup bis zum Homeoffice

Ob Ideenschmiede für Startups, kompakte Workstation für Content-Creator oder performante Schaltzentrale im Homeoffice – diese Mini-PCs von Shuttle sind bereit für deine nächste große Idee.

Moderne KI-Features direkt vor Ort

Ob beim Generieren von Texten, dem automatischen Schneiden von Videos oder dem Echtzeit-Tracking von Bewegungen in 3D – moderne KI-Features sind längst Teil deines Workflows. Doch statt auf externe Dienste zu setzen, kannst du mit einem Shuttle AI-PC direkt vor Ort arbeiten – sicher, schnell und unabhängig.

Kreativität ohne Wartezeit

Warum warten? Bring deine Kreativität aufs nächste Level – mit KI, die direkt unter deinem Bildschirm wohnt.

Kreativität trifft Technik – finde dein Setup

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Homeoffice Künstliche Intelligenz Kreativität
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren