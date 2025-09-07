Maximale Konnektivität für flexible Workflows

Dank USB4 mit bis zu 40 Gbit/s, bis zu vier 4K-Displays und – beim DN11 – sogar vier 2,5-Gbit/s-LAN-Ports sind die Geräte so flexibel wie dein Workflow. Und dabei richtig leise.

Vielseitig einsetzbar – vom Startup bis zum Homeoffice

Ob Ideenschmiede für Startups, kompakte Workstation für Content-Creator oder performante Schaltzentrale im Homeoffice – diese Mini-PCs von Shuttle sind bereit für deine nächste große Idee.

Moderne KI-Features direkt vor Ort

Ob beim Generieren von Texten, dem automatischen Schneiden von Videos oder dem Echtzeit-Tracking von Bewegungen in 3D – moderne KI-Features sind längst Teil deines Workflows. Doch statt auf externe Dienste zu setzen, kannst du mit einem Shuttle AI-PC direkt vor Ort arbeiten – sicher, schnell und unabhängig.

Kreativität ohne Wartezeit

Warum warten? Bring deine Kreativität aufs nächste Level – mit KI, die direkt unter deinem Bildschirm wohnt.