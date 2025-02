Minimalistische Google-Suche: So aktivierst du das versteckte Feature für eine KI-freie Suche

In den letzten Jahren ist bei der Google-Suche einiges passiert. Vor allem KI-Funktionen sind immer zahlreicher in die beliebteste Suchmaschine eingezogen. Von „Search Overviews“ bis „Circle to Search“ gab es eine Vielzahl mehr oder weniger spannender Ergänzungen für die Google-Suche.

Doch während man im Hause Google wohl davon ausgeht, dass die KI-Features das Produkt verbessern und entsprechend von den User:innen geschätzt und bevorzugt werden, würden sich einige Purist:innen ein eher „back to the basics“ wünschen.

Für genau diese Zielgruppe haben wir ein Fundstück entdeckt, das sich ein bisschen wie eine Zeitreise anfühlt. Wer „udm=14“ in die Google-Such-URL einfügt, bekommt eine Ergebnisseite präsentiert, die an das Google der frühen 2000er erinnert.

Back to the basics: KI-freies Google dank weniger Klicks oder kleiner URL-Ergänzung

Bei diesem kleinen Lifehack handelt es sich ganz offiziell um ein von Google eingeführtes Feature. Der Suchmaschinen-Konzern hat es – im Gegensatz zu den großen KI-Neuerungen – nur einfach nicht groß beworben. Einzig ein Tweet von Google Searchliaison vom 14. Mai 2024 gibt einen offiziellen Hinweis auf den „Web“ genannten Filter:

Neben bildlichen Hinweisen, wo das „Web“-Feature zu finden ist, wenn man nicht jedes Mal die URL bearbeiten will, liefert Google im Thread auch eine Erklärung, für wen die Funktion gedacht ist:

„Wir haben dies hinzugefügt, nachdem wir von einigen gehört haben, dass sie manchmal nur Links zu Websites in ihren Suchergebnissen sehen möchten, zum Beispiel wenn sie nach längeren Textdokumenten suchen, ein Gerät mit eingeschränktem Internetzugang verwenden oder einfach nur textbasierte Ergebnisse getrennt von den Suchfunktionen anzeigen lassen möchten. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, viel Spaß!“

Zur Veranschaulichung, was genau der „Web“-Filter in der Google-Suche bewirkt, haben wir euch hier einmal zwei Screenshots angefertigt. Diese Ergebnisseite zeigt die Suchmaschine an, wenn man regulär nach „t3n Magazin“ sucht:

Die über die „Web“-Funktion beziehungsweise den URL-Zusatz „udm=14“ ergänzte Suchansicht zeigt hingegen nur Websites zum Suchbegriff an:

Fühlt sich an wie Google 2001, bleibt jedoch Google 2025

Ernie Smith von tedium.co beschreibt das Feature ganz treffend als die „ent-googelte“ Version von Google. Gleichzeitig erinnert der Autor aber auch an die Grenzen der Funktion.

Nur, weil es wie eine frühere Version der Google-Suche aussieht, heißt das noch lange nicht, dass auch all die Änderungen, die in den letzten 20 Jahren unter der Haube vorgenommen wurden, ausgeblendet werden.

„Es werden die gleichen übermäßig optimierten Ergebnisse angezeigt, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Es ist nicht Google circa 2001 – es ist eine Google-circa-2001-Darstellung von Google circa 2024“, schreibt Smith in seinem Artikel zu dem Fundstück. Jahrzehnte der SEO-Optimierung lassen sich also nicht ungeschehen machen. Vielleicht kann sich der eine oder andere User aber ein wenig Scrollen ersparen.

Für diejenigen, die diese minimalistischere Suchergebnisseite bevorzugen und öfter nutzen wollen, hat Smith auch noch einen Tipp parat: Viele Browser lassen euch die Suchfunktion beziehungsweise die Abfrage-URL bearbeiten. So könnt ihr die URL „https://www.google.com/search?q=%s&udm=14“ zur Standard-Such-URL machen und überspringt bei jeder Anfrage automatisch die vorgeschalteten Infokästen.

