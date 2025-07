Die Erde könnte bis zu 6 Minimonde haben: Woher die Trabanten kommen

Eine neue wissenschaftliche Studie legt nahe, dass die Erde zu jedem Zeitpunkt von etwa einem halben Dutzend sogenannter Minimonde umkreist werden könnte. Bei diesen Objekten handelt es sich nicht um Asteroiden aus den Tiefen des Alls, sondern um herausgeschleudertes Gestein unseres eigenen Mondes.

Veröffentlicht wurde diese Hypothese im renommierten Fachjournal Icarus. Ein Team von Forscher:innen um den Astronomen Robert Jedicke von der University of Hawaii in Honolulu hat mittels aufwendiger Simulationen berechnet, wie oft und in welcher Anzahl solche Mondfragmente temporär in eine Erdumlaufbahn geraten.

Vom Mond zur Erde: Ein kosmisches Tänzchen

Die Entstehung dieser Minimonde ist ein Ergebnis gewaltiger Kräfte. Schlägt ein Asteroid auf dem Mond ein, schleudert die Explosion Gestein mit hoher Geschwindigkeit ins All. Der größte Teil dieses Materials entkommt ins Sonnensystem, doch einige Bruchstücke werden von der Erdanziehungskraft eingefangen.

Sie beginnen dann ein kurzes, chaotisches Tänzchen mit unserem Planeten, das laut der Studie im Schnitt nur etwa neun Monate andauert. Danach werden sie wieder aus der Erdumlaufbahn entlassen und ziehen ihre Bahnen um die Sonne. Die Forscher:innen beschreiben diesen Prozess als eine Art kosmischen „Square Dance“, bei dem die Partner regelmäßig wechseln.

Die meisten dieser Minimonde sind mit einem Durchmesser von ein bis zwei Metern kaum größer als ein Auto und daher extrem schwer zu entdecken. Die Zahl von sechs bis sieben solcher Objekte ist zudem eine theoretische Vorhersage, die, wie Jedicke selbst einräumt, mit einer enormen Unsicherheit behaftet ist. Er merkt kritisch an, dass die aktuellen Himmelsdurchmusterungen bei dieser Anzahl vermutlich bereits mehr Funde hätten verzeichnen müssen.

Neue Funde stellen alte Theorien auf den Kopf

Lange Zeit ging die Astronomie davon aus, dass die selten entdeckten Minimonde primär aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter stammen. Diese Annahme wurde jedoch durch zwei neuere Entdeckungen erschüttert, über die unter anderem das Magazin Space.com berichtet.

Das Objekt mit dem Namen Kamoʻoalewa und das erst kürzlich entdeckte 2024 PT5 entpuppten sich bei genauerer Analyse als Fragmente des Mondes. Eine Studie im Fachmagazin Nature konnte den lunaren Ursprung von Kamoʻoalewa bereits nachweisen. Diese realen Funde waren der Auslöser für die neue Simulationsstudie.

Kleine Objekte, große Herausforderung – und enormes Potenzial

Die geringe Größe und die hohe Geschwindigkeit machen die Minimonde zu Geistern am Nachthimmel. Für Teleskope sind sie so schwer zu fassen, dass sie auf den digitalen Aufnahmen oft nur schwache Streifen statt klarer Lichtpunkte hinterlassen – eine Herausforderung für die computergestützten Suchalgorithmen.

Sollte es jedoch gelingen, diese Objekte verlässlich zu identifizieren und zu katalogisieren, eröffnet sich ein bemerkenswertes Potenzial. Aus kommerzieller Sicht wären diese Minimonde die am leichtesten erreichbaren Himmelskörper überhaupt. Da sie die Erde bereits umkreisen, wäre der Energie- und Treibstoffaufwand für eine Mission dorthin minimal.

Hier liegt eine der denkbaren Schattenseiten der ansonsten vielversprechenden Entdeckung: Die Vision, auf diesen Minimonden Wasser oder Mineralien für zukünftige Weltraummissionen abzubauen, ist zwar verlockend, aber die technologische Hürde der Ortung und des Einfangens solcher kleinen, schnellen Objekte ist derzeit noch gewaltig. Die praktische Umsetzung liegt also noch in weiter Ferne.

Dennoch liefert die Forschung von Jedicke und seinen Kolleg:innen wertvolle Einblicke. Sie hilft nicht nur zu verstehen, wie sich Materie im Erde-Mond-System verhält, sondern schärft auch die Modelle zur Vorhersage von Asteroideneinschlägen auf der Erde. Die Studie ist somit ein wichtiger Schritt, um die dynamischen Prozesse in unserer direkten kosmischen Nachbarschaft besser zu verstehen.

