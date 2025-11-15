Anzeige
350 Millionen Euro für alte Technik: Ministerium kauft Windows-10-Computer vor Support-Ende

Zehn Jahre nach dem Start hat Microsoft Mitte Oktober 2025 den Support für seine OS-Version Windows 10 beendet – mit ein paar Ausnahmen. Eine britische Behörde hat aber ausgerechnet jetzt über 30.000 „neue“ Windows-10-Computer angeschafft. Warum?

Von Jörn Brien
2 Min.
Windows 10 Ministerium

Im britischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium ist jetzt Windows 10 State of the Art. (Foto: monticello/Shutterstock)

Wenige Monate vor dem Support-Ende für Windows 10 am 14. Oktober 2025 hatte Microsofts aktuelle OS-Version Windows 11 erstmals die Führung übernommen, was die Nutzung auf Computern weltweit angeht. Spätestens seit August liegt Windows 11 stabil vorn – mit rund 55 versus 45 Prozent.

Windows 11 liegt in Großbritannien vorn

In Großbritannien hatte Windows 11 den Vorgänger sogar schon zu Jahresbeginn überholt und liegt zumindest laut Zahlen von Statcounter mittlerweile bei einem Marktanteil von 67 Prozent. Windows 7 findet sich demnach nur noch auf weniger als einem Prozent der erfassten Geräte.

Ausgerechnet jetzt meldet das britische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium Vollzug: Man habe 31.500 Windows-7-Computer durch Windows-10-Geräte ersetzt, heißt es in einem Schreiben an den Rechnungsprüfungsausschuss. Insgesamt hat die Behörde demnach umgerechnet gut 350 Millionen Euro für diese und weitere Modernisierungsmaßnahmen in der Infrastruktur ausgegeben.

Ministerium ersetzt Uralt- durch Alt-Geräte

Mit der sogenannten Modernisierung hatte die Behörde 2022 begonnen. Zur Verdeutlichung: Der verlängerte Support für Windows 7 endete schon 2020. Und künftig kommen in dem Ministerium erneut tausende Geräte zum Einsatz, deren Support schon abgelaufen ist.

Gegenüber Windows 7 ist freilich Windows 10 schon eine Verbesserung, was die IT-Sicherheit angeht, wie Winfuture süffisant anmerkt. Das Problem: Microsoft liefert mit dem Support-Ende keine wichtigen Sicherheitspatches mehr aus. Dadurch laufen die veralteten Systeme Gefahr, ein leichtes Ziel für Hacker:innen zu werden.

Möglich, dass das britische Ministerium an dem ESU-Programm (Extended Security Updates) teilnimmt, über das noch bis zu drei Jahre lang Updates geliefert werden. Allerdings kostet das pro Jahr und Gerät rund 60 US-Dollar.

Anwendungen laufen am besten mit Windows 10

Warum also nicht gleich auf neue Geräte und das seit über vier Jahren am Markt befindliche Windows 11 setzen? Dem Ministerium zufolge liegt das daran, dass Windows 10 die beste Kompatibilität für alte Softwareanwendungen bietet. Und mit diesen hätten die tausenden Mitarbeiter:innen eben täglich zu tun.

Zudem hat eine große Behörde wie das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium Großbritanniens noch viele weitere IT-Baustellen. In den kommenden Jahren will die Behörde etwa die wichtigsten Anwendungen modernisieren und in die Cloud sanieren. Zudem sollen weitere 24.000 Uralt-Geräte sowie 26.000 alte Smartphones ersetzt werden.

