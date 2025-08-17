Anzeige
News
Minus 86 Prozent: In diesem Land sind die Tesla-Käufe am stärksten eingebrochen

Tesla kämpft in Europa weiter mit starken Einbrüchen bei den E-Auto-Verkäufen. In Deutschland ging es im Juli 2025 um 55 Prozent bergab – nicht der größte Einbruch in einem europäischen Land. Rivale BYD hat seinen Absatz dagegen vervielfacht.

Von Jörn Brien
Tesla

BYD sticht Tesla in Europa aus. (Bild: Shutterstock/Art of pixels)

Im Juli 2025 hatte Tesla in Deutschland und weiteren europäischen Ländern den Verkauf der Luxusmodelle Model S und X aufgrund der extrem geringen Nachfrage gestoppt. Im ersten Halbjahr 2025 waren in Deutschland gerade einmal 58 Model S und 59 Model X verkauft worden.

Tesla-Verkäufe: Minus 55 Prozent in Deutschland

Ganz so schlimm sieht es bei den anderen Tesla-Modellen nicht aus. Die Verkaufszahlen befinden sich aber seit Monaten im Rückwärtsgang. Im Juli setzte sich der Abwärtstrend in den allermeisten der europäischen Märkte fort. In Deutschland bracht der Absatz um 55 Prozent auf 1.100 verkaufte Teslas ein.

Für den Zeitraum zwischen Januar und Juli bedeutet das einen Einbruch um knapp 58 Prozent auf rund 10.000 verkaufte Fahrzeuge, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Ähnlich stark ging es im Juli in Großbritannien bergab, wie CNBC schreibt – nämlich um fast 60 Prozent auf 987 verkaufte Tesla-Fahrzeuge.

Schweden sticht mit 86-Prozent-Einbruch hervor

Am schlimmsten erwischte es Tesla in Schweden, wo gegenüber dem Vorjahresmonat ein Minus von 86 Prozent zu Buche stand. Die Niederlande, Belgien, Dänemark und Portugal meldeten Einbrüche von zwischen 49 und 62 Prozent. Weniger schlimm sah es mit Rückgängen von 27 beziehungsweise fünf Prozent in Frankreich und Italien aus.

Reuters zufolge summierten sich die Rückgänge bei Tesla in ganz Europa auf mehr als ein Drittel. Zum siebten Mal in Folge hat der US-Elektroautobauer damit an Marktanteilen verloren.

Tesla in Europa: Plus in Spanien und Norwegen

Dass es insgesamt nicht ganz so schlecht aussieht wie in einzelnen europäischen Ländern wie Schweden und Deutschland, liegt auch an starken Zuwächsen in Spanien (plus 27 Prozent) und Norwegen (plus 83 Prozent).

Tesla-Chef Elon Musk hatte gewarnt, dass dem Unternehmen einige harte Monate bevorstehen würden und machte dafür etwa die zunehmende Konkurrenz, die Auswirkungen von Donald Trumps Zollpolitik und die auslaufenden Förderungen für Elektroautos in den USA verantwortlich. Speziell in Europa dürften zudem das miese Image Musks und seine Verbindungen zur Trump-Regierung weiter auf die Verkaufszahlen drücken.

BYD vervielfacht E-Auto-Absatz

Der chinesische Tesla-Rivale BYD ist in Europa dagegen weiter voll auf Erfolgskurs. In Großbritannien konnte das Unternehmen im Juli seine Verkaufszahlen auf 3.184 mehr als vervierfachen. In Deutschland steht seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von fast 390 Prozent zu Buche.

