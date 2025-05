„Mir wurde empfohlen, Bürokauffrau zu werden“: Wie Natalya Nepomnyashcha trotzdem zur Big Four kam

Trotz einer Gesellschaft, die Chancengleichheit als Ideal hochhält, bleibt sozialer Aufstieg für viele ein steiniger Weg. Natalya Nepomnyashcha kennt diese Hürden aus eigener Erfahrung. Geboren 1989 in Kiew, kam sie als Elfjährige nach Deutschland und wuchs in einem sozialen Brennpunkt in Bayern auf. Ohne Abitur schaffte sie es dennoch, einen Masterabschluss in Großbritannien zu machen und ist heute bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.