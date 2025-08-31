Wie viel Work-Life-Balance braucht es, um erfolgreich zu sein – und wie viel ist gesund? Zaria Parvez hat die Sprachlern-App Duolingo auf Tiktok groß gemacht. Wie Business Insider berichtet, musste sie diesen Erfolg allerdings mit ihrer psychischen Gesundheit bezahlen. Jetzt hat sie das Unternehmen verlassen und sagt, dass sie am erfolgreichsten war, als sie Berufs- und Privatleben nicht voneinander trennte.

Wie Duolingo auf Tiktok viral ging

Zaria Parvez ist erst 26 Jahre alt und hat trotzdem schon eine steile Karriere hinter sich: 2020 fing sie bei Duolingo als Social Media Coordinator ihren ersten Job nach dem College-Abschluss an. Laut eigenen Angaben ließ sie den Tiktok-Account des Unternehmens in weniger als einem Jahr von 500.000 auf fünf Millionen Follower:innen anwachsen – ganz allein und quasi ohne Budget, wie sie sagt. Heute hat der Kanal über 16,7 Millionen Follower:innen. Die Sprachlern-App, die für ihr grünes Eulenmaskottchen bekannt ist, zielt vor allem auf die Gen Z ab: Nicht nur die Inhalte selbst sind spielerisch aufgebaut, auch das Lernen erfolgt in kurzen, interaktiven Lektionen.

Im Marketing verfolgte das Unternehmen lange Zeit eine ähnlich innovative Strategie, die sich durch virale Posts auszeichnete. So inszenierte Duolingo im letzten Jahr für eine Marketing-Kampagne zum Beispiel den Tod seines Eulenmaskottchens. Die Aktion ging viral und erhielt enorme organische Reichweite – sowohl bei Nutzer:innen von Duolingo als auch bei Prominenten wie Mr Beast und Dua Lipa und Marken wie Hilton und Netflix. Laut Parvez brachte allein diese Kampagne 1,7 Milliarden Social-Media-Impressionen ein.

Der Erfolg hatte seinen menschlichen Preis

Mit 25 musste Parvez sich eine berufliche Auszeit nehmen. Sie hatte nicht nur mit Angstzuständen zu kämpfen, sondern rutschte durch ihre Arbeit sogar in ein Burnout. „Es war so weit gekommen, dass die Angst, einen so großen Account führen und ständig erreichbar sein zu müssen, wie eine Last auf meinen Schultern lag“, sagt sie. „Ich habe nachts nur drei Stunden geschlafen. Ich habe unaufhörlich versucht herauszufinden: Wie kann ich auf die beste Art kreativ sein? Wie schaffe ich das alles allein?“

Inzwischen hat die heute 26-Jährige ihren Abschied von Duolingo bekannt gegeben. Zwar sagt sie, ihr Burnout habe nichts mit dem Job oder dem Unternehmen an sich zu tun gehabt – trotzdem habe der Erfolg in den sozialen Medien darauf beruht, dass sie für die Arbeit über ihre eigenen Grenzen hinausgegangen ist. „Ich wünschte wirklich, Innovation könnte aus einem ausgeglichenen Leben entstehen. Aber irgendwann muss man etwas (oder jemanden) opfern. Und es gibt keinen schönen Weg, das zu formulieren“, schrieb sie 2024 in einem Post auf Linkedin.

Erfolg auf Kosten der eigenen Gesundheit

Heute sagt Parvez, sie habe ihre beste Arbeit geleistet, als sie die Work-Life-Balance hintangestellt habe. „Es hieß oft: ‚Nach 17 Uhr schaue ich nicht mehr in Slack. Ich arbeite wirklich nur 40 Stunden die Woche‘. Aber ich muss sagen: Als ich mein Leben nicht mehr von meiner Arbeit getrennt habe, war ich in meiner Rolle weitaus erfolgreicher. Das ist eine harte Wahrheit.“ Sie glaubt, dass es vielen Social-Media-Manager:innen ähnlich geht. Ihrer Meinung nach ist ein Gefühl der Kontrolle wichtig, um einem Burnout etwas entgegensetzen zu können. Dieses Gefühl kommt aber oft zu kurz, wenn die Qualität der Arbeit nur von Zahlen und Algorithmen bewertet wird.

Die Duolingo-Aktie ist im vergangenen Jahr um 61 Prozent gestiegen – auch wegen provokanter Posts. Erst kürzlich wurde diese Strategie angepasst. Der CEO erklärte, dass sich durch das Reduzieren provokanter Inhalte die öffentliche Stimmung in den sozialen Medien verbessert habe. Zugleich räumte er aber ein, dass dies die Zahl der täglich aktiven Nutzer:innen, die nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen darstellt, negativ beeinflusst haben könnte. Am Ende stellt sich also wie so oft die Frage: Was ist wertvoller – moralisch vertretbarer Content, durch den niemand zu Schaden kommt, oder wirtschaftlicher Erfolg?

