Mit diesem Retina-Implantat können Erblindete wieder Kreuzworträtsel lösen

Ein neues Implantat, das vom Startup Pixium Vision entwickelt wurde, erzeugt eine Art „künstliches Sehen“, das es zumindest bestimmten sehbehinderten Patientengruppen ermöglicht, wieder Texte zu lesen und Kreuzworträtsel zu lösen, wie aus einem Paper im The New England Journal of Medicine hervorgeht. Das Gerät besteht aus einem mikroelektronischen Chip, der unter der Netzhaut platziert wird. Anhand von Signalen einer an einer Brille angebrachten Kamera sendet das Implantat dann elektrische Impulse aus, um durch eine Makuladegeneration beschädigte Photorezeptorzellen zu umgehen, die häufigste Ursache für Sehverlust bei älteren Menschen. „Die Wirkung, die das hat, ist bemerkenswert“, sagt José-Alain Sahel, Augenforscher an der University of Pittsburgh, der die universitären Tests des Systems namens PRIMA leitete. „Es gibt eine Patientin in Großbritannien, die wieder Seiten eines normalen Buches lesen kann, was bislang ohne Beispiel ist.“

Pixium Vision stammt aus Frankreich, Sahel war einer der Mitbegründer. Allerdings stand die Firma kurz vor dem Bankrott, nachdem sie keine weiteren Finanzmittel beschaffen konnte. Glücklicherweise sprang die Science Corporation ein und kaufte die Vermögenswerte des Unternehmens für etwa 4 Millionen Euro, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. „Science konnte uns gerade zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Studie sehr günstig kaufen, das war ein guter Zeitpunkt für sie“, sagt Sahel. Man habe eine sehr fortschrittliche Technik entwickelt, die näher an der Vermarktung ist als die Konkurrenz.

Ehemaliger Präsident von Neuralink

Die Science Corporation wurde 2021 von Max Hodak, dem ersten Präsidenten von Neuralink, dem Brain-Computer-Interface-Startup von Elon Musk, nach seinem plötzlichen Ausscheiden aus dem Unternehmen gegründet. Seit Beginn hat Science laut der Risikokapital-Datenbank Pitchbook schon 290 Millionen US-Dollar eingeworben und das Geld für die Durchführung breit angelegter explorativer Forschung zu Gehirnschnittstellen und neuen Arten der Augenbehandlung verwendet. „Ziel ist es, ein großes, eigenständiges Medizintechnikunternehmen aufzubauen, das zu Konzernen wie Apple, Samsung oder Alphabet passt“, so Hodak im September während eines Interviews im Labor der Science Corporation im kalifornischen Alameda. Die Firma wolle die Welt nachhaltig verändern, dabei aber auch Geld verdienen, um in solche Vorhaben zu investieren.

Durch den Erwerb des PRIMA-Implantatprogramms von Pixium Vision hat Science praktisch Jahre der Entwicklung und Erprobung übersprungen. Das Unternehmen hat die Zulassung für den Verkauf des Augenchips in Europa beantragt und befindet sich in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden in den USA. Im Gegensatz zum Implantat von Neuralink, das Gehirnsignale aufzeichnet, sodass gelähmte Empfänger mit ihren Gedanken etwa eine Computermaus bewegen können, sendet der Netzhautchip Informationen an das Gehirn, um das Sehen zu ermöglichen. Da die Netzhaut letztlich ein Auswuchs des Gehirns ist, gilt der Chip als eine Form von Gehirn-Computer-Schnittstelle.

Energie und Informationen aus Licht

Implantate, die das Sehen zurückholen, werden seit Jahren erforscht, und eines davon, Argus II, kam sogar bereits auf den Markt und wurde bei etwa 400 Menschen implantiert. Das Produkt wurde jedoch später vom Markt genommen , nachdem es sich laut Cortigent, dem Unternehmen, das die Technik dahinter mittlerweile besitzt, als Verlustgeschäft erwiesen hatte. 38 Patienten in Europa erhielten ein PRIMA-Implantat in einem Auge. Die Studie ergab, dass sie im Durchschnitt fünf zusätzliche Zeilen auf einer Sehtafel lesen konnten – jener Reihung von Buchstaben, die von Zeile zu Zeile kleiner werden. Ein Teil dieser Verbesserung ist auf das zurückzuführen, was Sahel als „unterschiedliche Tricks” bezeichnet, wie beispielsweise die Verwendung einer integrierten Zoomfunktion, mit der Patienten den Text, den sie lesen möchten, heranzoomen können.

Die Art der Sehkraftminderung, die mit dem neuen Implantat behandelt wird, wird als geographische Atrophie bezeichnet. Dabei haben die Patienten zwar noch ein peripheres Sehvermögen, können aber Objekte direkt vor sich, wie Wörter oder Gesichter, nicht mehr erkennen. Laut Prevent Blindness, einer Betroffenenorganisation, ist etwa jeder Zehnte über 80 von dieser Art des zentralen Sehkraftverlusts betroffen. Die Grundidee für das Implantat wurde ursprünglich vor 20 Jahren von Daniel Palanker entwickelt, einem Laserexperten, der heute Professor an der Stanford University ist. Er sagt, sein Durchbruch sei die Erkenntnis gewesen, dass Lichtstrahlen sowohl Energie als auch Informationen an einen unter der Netzhaut platzierten Chip liefern können. Andere Implantate wie Argus II verwenden einen Draht für die Energieversorgung, was die Komplexität erhöht.

Fotoarray ersetzt Rezeptoren

„Der Chip hat überhaupt keine Intelligenz. Er wandelt lediglich Licht in elektrischen Strom um, der in das Gewebe fließt”, sagt Palanker. „Die Patienten beschreiben die Farbe, die sie damit sehen, als gelblich-blau oder sonnenfarben.“ Das System funktioniert mit einer tragbaren Kamera, die eine Szene erfasst und dann helles Infrarotlicht in das Auge strahlt, wobei eine Wellenlänge verwendet wird, die für den Menschen nicht sichtbar ist. Das Licht trifft auf den Chip, der von „im Grunde genommen winzigen Sonnenkollektoren“ bedeckt ist, sagt Palanker. „Man versucht einfach, Fotorezeptoren durch ein Fotoarray zu ersetzen.“

Das derzeitige System erzeugt etwa 400 Sehpunkte, wodurch die Benutzer die Umrisse von Wörtern und Objekten erkennen können. Palanaker sagt, dass ein Gerät der nächsten Generation fünfmal so viele „Pixel“ haben wird und den Menschen mehr sehen lassen dürfte. „Was wir in der Studie gesehen haben, ist, dass Patienten, obwohl einzelne Bildpunkte stimuliert werden, dies als kontinuierlich wahrnehmen.“ Der Patient sagt also, er sehe eine Linie oder einen Buchstaben. Wichtig sei jetzt, das System weiter zu verbessern, da „die Marktgröße von der Qualität des erzeugten Sehvermögens abhängt“.

Miniaturisierung, um Sehhilfe den Tag über zu tragen

Als Pixium kurz vor der Insolvenz stand, half Palanker laut eigenen Angaben bei der Suche nach einem Käufer und traf sich mit Hodak. „Es war ein Notverkauf, kein Grund zum Feiern. Aber für mich ist es ein sehr positives Ergebnis, denn es bedeutet, dass das Produkt weiterentwickelt wird. Der Kaufpreis spielt keine Rolle, denn es sind große Investitionen erforderlich, um es auf den Markt zu bringen“, sagt er. Bei einem Besuch in der Zentrale der Science Corporation beschrieb Hodak die Bemühungen des Unternehmens, das System umzubauen, um es schlanker und benutzerfreundlicher zu machen. Im ursprünglichen Design musste der Patient zusätzlich zur tragbaren Kamera einen sperrigen Controller mit sich führen, der eine Batterie und einen Laser sowie Tasten zum Vergrößern und Verkleinern enthält.

Science hat jedoch bereits einen Prototyp entwickelt, bei dem diese Elektronik in eine Art übergroße Sonnenbrille integriert ist. „Das Implantat ist großartig, aber wir werden Patienten schon bald eine neue Brille anbieten können“, sagt Hodak. „Dadurch wird es für sie wesentlich einfacher, sie den ganzen Tag über zu tragen.“ Auch andere Unternehmen wollen Erblindung mittels Gehirn-Computer-Schnittstellen behandeln. Einige halten es jedoch für besser, Signale direkt an das Gehirn zu senden. In diesem Jahr hat Neuralink, Hodaks Ex-Firma, Pläne für „Blindsight“ angekündigt, ein Projekt, bei dem elektrische Signale direkt an den visuellen Kortex des Gehirns gesendet werden. Die Netzhaut wird vollständig umgangen. Die Idee muss aber erst an Menschen getestet werden.

Der Artikel stammt von Antonio Regalado. Er ist Redakteur bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review. Regalado schreibt über Themen aus der Biomedizin.