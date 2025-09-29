Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

MIT-Forscher warnt: Warum Teslas Optimus und andere humanoide Roboter scheitern werden

Trotz Milliardeninvestitionen haben humanoide Roboter noch immer massive Probleme mit der Feinmotorik. Der MIT-Forscher Rodney Brooks sagt den Maschinen deshalb eine überraschende Zukunft voraus.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
MIT-Forscher warnt: Warum Teslas Optimus und andere humanoide Roboter scheitern werden
Wie wird die Zukunft humanoider Roboter wirklich aussehen? (Foto: Shutterstock / Frame Stock Footage)

Kaum jemand kennt sich mit Robotern so gut aus wie Rodney Brooks. Der MIT-Forscher befasst sich seit den 1980er-Jahren mit Robotik und hat mehrere Unternehmen in diesem Bereich gegründet. Wie Techcrunch berichtet, beobachtet er die aktuelle Entwicklung mit Skepsis. Seiner Meinung nach verschwenden Startups, die humanoide Roboter herstellen, ihr Geld.

Anzeige
Anzeige

Heutige Roboter scheitern an der Feinmotorik

Humanoide Roboter könnten das nächste große Ding sein – zumindest wenn man Visionär:innen wie Elon Musk Glauben schenkt. Mit seinem Unternehmen Tesla, das eigentlich E-Fahrzeuge herstellt, tüftelt er derzeit an der Entwicklung von Optimus, einem rund 1,70 Meter großen Roboter. Ursprünglich sollten bis Ende 2025 rund 5.000 Exemplare vom Band laufen. Es gibt allerdings ein entscheidendes Problem – und das sind die Hände.

Der renommierte Robotikforscher Rodney Brooks hat zu den Versuchen von Tesla, Figure und Co. eine klare Meinung: Sie würden mit ihren aktuellen Entwicklungsansätzen ihr Geld verschwenden. Das Problem: Die menschliche Hand ist unglaublich komplex und verfügt über rund 17.000 spezialisierte Tastrezeptoren, an die bislang kein Roboter heranreicht. Offenbar scheitert auch Tesla bislang an der nötigen Feinmotorik. In den Produktionsstätten sollen sich deshalb halbfertige Roboter ohne Hände und Unterarme stapeln.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Roboter werden ganz unterschiedlich aussehen

In seinem neuen Essay Warum die humanoiden Roboter von heute keine Geschicklichkeit erlernen befasst er sich nicht nur mit der Frage, woran die Entwicklung derzeit scheitert. Er gibt auch einen Ausblick, in welche Richtung sich die Robotik seiner Meinung nach entwickeln wird. Dabei gibt er zu bedenken, dass die Technologie oft einen anderen Weg einschlägt als zunächst prognostiziert. Als Beispiel nennt er fliegende Autos: Früher verstand man darunter Fahrzeuge, die sowohl auf Straßen fahren als auch in der Luft fliegen können. Das hat sich inzwischen geändert. Heute sind damit elektrische Multirotor-Helikopter gemeint, die – streng genommen – aber gar keine Autos mehr sind, da sie sich nicht am Boden fortbewegen.

Nach diesem Muster wird sich auch die Bedeutung dessen, was man unter einem humanoiden Roboter versteht, mit der Zeit verändern. Er geht beispielsweise davon aus, dass sie schon bald Räder statt Füße haben werden. Einige würden fünf Finger haben, viele aber nur Zweifinger-Greifer oder Saugvorrichtungen. „Einige werden Augen in den Händen haben oder sogar Augen, die vom Beckenbereich aus nach unten blicken, um den Boden zu sehen und sich besser auf unebenem Gelände fortzubewegen. Und auch sie werden weiterhin humanoide Roboter heißen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Aktuell wird in der Entwicklung viel Geld verschwendet

Brooks ist sich sicher: Humanoide Roboter werden in Zukunft ganz unterschiedlich aussehen. Erscheinungsbild und Funktionen werden an die jeweiligen Aufgaben angepasst – vom Saubermachen bis hin zum Sortieren von Schrauben oder dem Transportieren schwerer Pakete. Auch Gartners Hypecycle, den er in seinem Essay erwähnt, geht davon aus, dass sich humanoide Roboter noch ganz am Anfang des Zyklus befinden, während generative KI den Höhepunkt schon hinter sich gelassen hat. „Und gleichzeitig wird sehr viel Geld verschwunden sein, das für den Versuch ausgegeben wurde, irgendeine Leistung aus den humanoiden Robotern von heute herauszupressen“, so das Fazit des Experten. Die heute entwickelten Roboter würden in 15 Jahren längst vergessen sein.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Roboter
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren