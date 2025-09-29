Kaum jemand kennt sich mit Robotern so gut aus wie Rodney Brooks. Der MIT-Forscher befasst sich seit den 1980er-Jahren mit Robotik und hat mehrere Unternehmen in diesem Bereich gegründet. Wie Techcrunch berichtet, beobachtet er die aktuelle Entwicklung mit Skepsis. Seiner Meinung nach verschwenden Startups, die humanoide Roboter herstellen, ihr Geld.

Heutige Roboter scheitern an der Feinmotorik

Humanoide Roboter könnten das nächste große Ding sein – zumindest wenn man Visionär:innen wie Elon Musk Glauben schenkt. Mit seinem Unternehmen Tesla, das eigentlich E-Fahrzeuge herstellt, tüftelt er derzeit an der Entwicklung von Optimus, einem rund 1,70 Meter großen Roboter. Ursprünglich sollten bis Ende 2025 rund 5.000 Exemplare vom Band laufen. Es gibt allerdings ein entscheidendes Problem – und das sind die Hände.

Der renommierte Robotikforscher Rodney Brooks hat zu den Versuchen von Tesla, Figure und Co. eine klare Meinung: Sie würden mit ihren aktuellen Entwicklungsansätzen ihr Geld verschwenden. Das Problem: Die menschliche Hand ist unglaublich komplex und verfügt über rund 17.000 spezialisierte Tastrezeptoren, an die bislang kein Roboter heranreicht. Offenbar scheitert auch Tesla bislang an der nötigen Feinmotorik. In den Produktionsstätten sollen sich deshalb halbfertige Roboter ohne Hände und Unterarme stapeln.

Roboter werden ganz unterschiedlich aussehen

In seinem neuen Essay Warum die humanoiden Roboter von heute keine Geschicklichkeit erlernen befasst er sich nicht nur mit der Frage, woran die Entwicklung derzeit scheitert. Er gibt auch einen Ausblick, in welche Richtung sich die Robotik seiner Meinung nach entwickeln wird. Dabei gibt er zu bedenken, dass die Technologie oft einen anderen Weg einschlägt als zunächst prognostiziert. Als Beispiel nennt er fliegende Autos: Früher verstand man darunter Fahrzeuge, die sowohl auf Straßen fahren als auch in der Luft fliegen können. Das hat sich inzwischen geändert. Heute sind damit elektrische Multirotor-Helikopter gemeint, die – streng genommen – aber gar keine Autos mehr sind, da sie sich nicht am Boden fortbewegen.

Nach diesem Muster wird sich auch die Bedeutung dessen, was man unter einem humanoiden Roboter versteht, mit der Zeit verändern. Er geht beispielsweise davon aus, dass sie schon bald Räder statt Füße haben werden. Einige würden fünf Finger haben, viele aber nur Zweifinger-Greifer oder Saugvorrichtungen. „Einige werden Augen in den Händen haben oder sogar Augen, die vom Beckenbereich aus nach unten blicken, um den Boden zu sehen und sich besser auf unebenem Gelände fortzubewegen. Und auch sie werden weiterhin humanoide Roboter heißen.“

Aktuell wird in der Entwicklung viel Geld verschwendet

Brooks ist sich sicher: Humanoide Roboter werden in Zukunft ganz unterschiedlich aussehen. Erscheinungsbild und Funktionen werden an die jeweiligen Aufgaben angepasst – vom Saubermachen bis hin zum Sortieren von Schrauben oder dem Transportieren schwerer Pakete. Auch Gartners Hypecycle, den er in seinem Essay erwähnt, geht davon aus, dass sich humanoide Roboter noch ganz am Anfang des Zyklus befinden, während generative KI den Höhepunkt schon hinter sich gelassen hat. „Und gleichzeitig wird sehr viel Geld verschwunden sein, das für den Versuch ausgegeben wurde, irgendeine Leistung aus den humanoiden Robotern von heute herauszupressen“, so das Fazit des Experten. Die heute entwickelten Roboter würden in 15 Jahren längst vergessen sein.