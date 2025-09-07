Mit KI gegen die Einsamkeit: Virtueller Lebenspartner Dot geht offline

Dot wollte einen virtuellen Begleiter bieten, der den Nutzer:innen zuhört, Trost spendet und sich um ihre emotionalen Bedürfnisse kümmert. Wie Futurism berichtet, ist das KI-Startup nach seiner Gründung im Jahr 2024 allerdings schon wieder pleite.

Immer mehr Menschen suchen bei KI Trost

Ziel des Startups war es, Dot als ultimativen Lebenspartner zu positionieren und echte zwischenmenschliche Beziehungen zu ersetzen. Denn immer mehr Menschen erleben Einsamkeit – ein Phänomen, das längst auch in Deutschland spürbar ist. Der Begriff der „Loneliness Epidemic” wird inzwischen von Forscher:innen und politischen Entscheidungsträger:innen gleichermaßen verwendet, um auf die tiefgreifenden gesundheitlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen hinzuweisen. Im Jahr 2024 stellte die damalige Bundesfamilienministerin Lisa Paus sogar erstmals ein Einsamkeitsbarometer vor, um die Problematik detailliert zu erfassen.

Das Ergebnis: Einsamkeit betrifft alle Gesellschaftsschichten. Am stärksten betroffen sind ältere und jüngere Menschen, gleichzeitig leiden Frauen stärker unter Einsamkeit als Männer. Kürzlich haben Forscher:innen der Brigham Young University (BYU) untersucht, wie viele Menschen bereits romantische oder sexuelle Erfahrungen mit Chatbots gemacht haben. Die Antworten dürften viele überraschen: Tatsächlich gab im Rahmen der Umfrage fast jede:r Fünfte an, schon einmal einen Chatbot genutzt zu haben, um eine romantische Beziehung zu simulieren. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen lag die Quote am höchsten. Viele der Befragten sagten außerdem, dass sie eine KI-Beziehung einer echten Partnerschaft vorziehen würden.

Die Kritik an „KI-Freunden“ ist groß

Meta-CEO Mark Zuckerberg ist davon überzeugt, dass Freundschaften zu Chatbots den Mangel an realen sozialen Kontakten kompensieren könnten. Auch Sam Altman, Chef und Mitgründer von OpenAI, steht dem Trend, dass sich vor allem jüngere Menschen in ihren 20ern und 30ern immer öfter an KI-Bots wenden, um ihre Probleme und Sorgen zu besprechen, positiv gegenüber. „Sie treffen keine wichtigen Lebensentscheidungen mehr, ohne ChatGPT vorher um Rat zu fragen, was sie tun sollen. Das Tool hat den vollen Kontext über jede Person in ihrem Leben und worüber sie gesprochen haben“, so der OpenAI-CEO. Gerade diese emotionale Nähe kann allerdings gravierende Folgen haben.

In den vergangenen Monaten machten immer mehr Fälle Schlagzeilen, in denen Nutzer:innen durch die Interaktionen mit Chatbots Wahnvorstellungen entwickelten. Expert:innen warnen bereits vor einem neuen Phänomen, das sie als „KI-Psychosen“ bezeichnen. Auch die BYU-Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich Menschen, die emotionale Beziehungen zu KI-Bots führen, nicht glücklicher oder weniger einsam fühlen. Stattdessen fanden die Forscher:innen Hinweise auf Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Chatbots und Depressionen und Einsamkeit. Die Dot-Gründer Sam Whitmore und Jason Yuan scheinen die Kontroverse um ihr Geschäftsmodell nicht rechtzeitig erkannt zu haben.

Dot hat den Hype um KI-Partnerschaften verpasst

Trotz aller Kritik stellt das Ende von Dot im Geschäft mit virtuellen Begleitern eher die Ausnahme dar. Viele Startups, die KI-basierte Freund- und Partnerschaften anbieten, konnten bisher große Erfolge verzeichnen. Neben Character.AI, das inzwischen mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet wird, gibt es schon seit Längerem den Chatbot Replika – der geschätzte Jahresumsatz des Unternehmens beläuft sich auf etwa 14 Millionen US-Dollar. Für Dot hat sich dieser Erfolg nicht eingestellt. Die App soll am 5. Oktober offiziell offline gehen. Bis dahin können die Nutzer:innen ihre Chatprotokolle und all die Erinnerungen, die sie mit Dot gesammelt haben, noch exportieren und sichern.

