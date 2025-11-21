Mit Sicherheit Geld verdienen? Wie Covered-Call-ETFs den Markt auszutricksen versuchen

Viele Anleger verbinden ETFs automatisch mit passivem Investieren. Doch ein ETF muss nicht zwangsläufig passiv sein. Zwar bilden die meisten einen Index einfach nach, es gibt aber auch Varianten, die aktiv eingreifen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Zu diesen Strategien gehören Covered-Call-ETFs.

Diese folgen, ähnlich wie passive ETFs, der Wertentwicklung eines Index. Zusätzlich setzen sie aber eine aktive Optionsstrategie ein. Der Fonds verkauft regelmäßig Call-Optionen auf Aktien, die sich bereits in seinem Portfolio befinden. Die daraus erzielten Optionsprämien generieren zwar laufende Erträge, begrenzen jedoch gleichzeitig das Gewinnpotenzial nach oben.

Doch was bedeutet das konkret für Anleger – und in welchen Marktphasen können Covered-Call-ETFs ihre Stärken ausspielen?

Was sind Call-Optionen?

Eine Call-Option ist eine Kaufoption. Wer einen Call kauft, erwirbt das Recht, eine Aktie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis (dem Strike) zu kaufen – muss dieses Recht aber nicht ausüben.

Für dieses Recht zahlt der Käufer eine Prämie. Der Verkäufer – im Fall eines Covered-Call-ETFs der Fondsmanager – erhält diese Prämie. Wird die Option ausgeübt, muss er die Aktie zum vereinbarten Preis liefern.

Nehmen wir an, Aktie A liegt heute bei 280 Euro. Der Call hat einen Strike von 300 Euro, läuft drei Monate und kostet 10 Euro Prämie.

Fall 1: Kurs bleibt unter 300 Euro

Die Aktie schwankt zwischen 260 und 295 Euro, steigt aber nie über 300 Euro. Die Option wird nicht ausgeübt und verfällt wertlos.

Ergebnis:

Käufer hat die Prämie von 10 Euro verloren.

Verkäufer (ETF-Manager) behält die Prämie und weiterhin die Aktie A.

Für den ETF bedeutet das eine zusätzliche Einnahme.

Fall 2: Kurs steigt auf 320 Euro

Die Aktie steigt über den Strike. In diesem Fall wird die Option ausgeübt.

Ergebnis:

Der ETF-Manager muss die Aktie für 300 Euro verkaufen, obwohl sie am Markt 320 Euro wert ist.

Die zusätzlichen 20 Euro Kursgewinn entgehen ihm.

Die Prämie von 10 Euro behält er jedoch.

Effektiv erzielt der Verkäufer 310 Euro: 300 Euro aus dem Verkauf und 10 Euro Prämie. Ohne die Call-Option hätte er die Aktie allerdings für 320 Euro verkaufen können. Ihm entgehen somit 10 Euro Gewinn. Die Prämie mildert diesen Verlust zwar ein wenig, gleicht ihn aber nicht vollständig aus. Kurz gesagt: Die Strategie sorgt für planbare Einnahmen, begrenzt jedoch das Gewinnpotenzial nach oben.

Was bedeutet der Zusatz „Covered“ bei der Strategie?

Um die Funktionsweise und das Risikoprofil eines Covered-Call-ETFs zu verstehen, ist der Begriff „covered“ zentral. „Covered“ heißt wörtlich übersetzt „gedeckt“ – und genau das ist der springende Punkt: Der ETF besitzt die Aktien, auf die er Kaufoptionen verkauft. Er schreibt also nur Calls auf Werte, die sich bereits im Fondsportfolio befinden.

Das ist aus zwei Gründen wichtig

Die Strategie ist abgesichert

Wenn ein Käufer seine Kaufoption ausübt, muss der Verkäufer – in diesem Fall der ETF – die entsprechende Aktie tatsächlich liefern. Da der ETF diese Aktie ohnehin hält, kann er das problemlos tun. Er muss keine zusätzlichen Risiken eingehen, keinen teuren Zukauf tätigen und wird nicht auf dem falschen Fuß erwischt.

Kein unbegrenztes Risiko wie bei „naked“ Calls

Ganz anders ist es bei sogenannten ungedeckten („naked“) Calls. Hierbei verkauft jemand eine Kaufoption, ohne die zugrunde liegende Aktie zu besitzen. Wenn der Kurs dann stark steigt, muss die Aktie am Markt teuer gekauft werden, um sie dem Optionskäufer liefern zu können. Die potenziellen Verluste nach oben sind theoretisch unbegrenzt, da Aktienkurse unbegrenzt steigen können.

Ein Vergleich mit klassischen Aktien-ETFs

Besonders anschaulich wird der Unterschied, wenn man eine Covered-Call-Strategie über mehrere Jahre mit einem passiven ETF, der denselben Markt abbildet, vergleicht. In Phasen starker Kurssteigerungen kann ein herkömmlicher ETF die Gewinne vollständig mitnehmen. Eine Covered-Call-Strategie hängt dann dagegen oft hinterher.

Zwar sorgen die regelmäßigen Prämien für zusätzliche Einnahmen, sie begrenzen aber auch das, was nach oben möglich ist. In Zeiten mit kräftigen Rallys wird dieser Deckel besonders deutlich spürbar. Über längere Zeiträume führte das dazu, dass Covered-Call-Strategien im Schnitt geringere Renditen erzielen. Denn steigt der Kurs über den festgelegten Ausübungspreis der verkauften Optionen, muss die Strategie einen Teil der Gewinne abgeben und kann die Aufwärtsbewegung nicht vollständig mitnehmen.

Umgekehrt zeigt die Strategie in anderen Marktphasen ihr Potenzial, nämlich dann, wenn die Kurse fallen oder seitwärts verlaufen. In solchen Situationen spielen die vereinnahmten Prämien ihre Stärke aus. Sie federn kleinere Verluste ab und sorgen für Einnahmen, selbst wenn der Markt kaum vorankommt.

Wichtig ist aber: Dieser Vorteil ist begrenzt. Bei plötzlichen, starken Einbrüchen fällt eine Covered-Call-Strategie meist ähnlich deutlich wie ein herkömmlicher ETF. Die Prämien helfen zwar etwas, ersetzen aber keinen echten Schutz. Nach einem Crash zeigt sich zudem ein weiteres Problem: Während sich passive ETFs oft schnell erholen, kommt die Covered-Call-Variante wegen ihres begrenzten Aufwärtspotenzials nicht so rasch hinterher.

Unterm Strich entstehen dadurch zwar geringere Schwankungen, allerdings auch niedrigere langfristige Erträge. Das Verhältnis von Risiko zu Rendite fällt daher weniger günstig aus.

Kurz gesagt: Covered-Call-Strategien funktionieren gut, wenn der Markt seitwärts läuft oder unruhig ist, aber sobald die Kurse kräftig steigen, geraten sie ins Hintertreffen.

Die Vorteile:

Regelmäßiges Einkommen: Die Prämien sind eine zusätzliche Ertragsquelle. Unabhängig davon, ob die Aktien stark steigen oder nur seitwärts laufen. Geringere Schwankungen: Die Optionsprämien können leichte Kursverluste abfedern und die Volatilität reduzieren. Niedrige Einstiegshürden: Anleger können in bestimmten Marktphasen von einer Optionsstrategie profitieren, ohne diese selbst durchführen zu müssen.

Die Nachteile:

Stark begrenztes Aufwärtspotenzial: Wenn die Märkte kräftig steigen, bleibt der ETF hinter klassischen passiven ETFs zurück. Der Preis für die Prämie ist eine geringere Rendite. Kein echter Schutz bei starken Rückgängen: Die Prämien bieten nur ein kleines Polster. Bei starken Einbrüchen kann der Covered-Call-ETF deutliche Verluste machen. Höhere Kosten: Aufgrund der aktiven Optionsstrategie sind die laufenden Kosten in der Regel höher als bei klassischen Index-ETFs.

Fazit: Wo Covered-Call-ETFs glänzen – und wo nicht

Covered-Call-ETFs können eine sinnvolle Möglichkeit sein, um regelmäßige Einnahmen zu erzielen und Kursschwankungen zu verringern. Sie sind besonders in Marktphasen mit seitwärts tendierenden Kursen vorteilhaft, da die vereinnahmten Prämien einen großen Teil der Rendite ausmachen. Anleger, die jedoch auf langfristig hohe Kursgewinne setzen, sollten sich der deutlichen Begrenzung des Aufwärtspotenzials bewusst sein.

Disclaimer

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.