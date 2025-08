Es geht nicht nur darum, schöne Bilder zu generieren, sondern die richtigen: Bilder, die zur Botschaft, Zielgruppe und deinem visuellen Auftritt passen. Genau hier setzt ein KI-Styleguide an: Er hilft dir, aus kreativen Ideen eine konsistente, markengerechte Bildstrategie zu entwickeln und diese gezielt mit KI umzusetzen.

Ob für Social Media, Website oder interne Präsentationen: Mit einem klaren Stilrahmen bringst du Ordnung ins kreative Chaos und stärkst die visuelle Identität deiner Marke. Fachlicher Input für diesen Artikel kommt von Diplom-Mediendesignerin und Dozentin Sandra Franck (5HEADz), die bei t3n Skills auch Onlinekurse rund um KI-Bilderstellung gibt.

Ein KI-Styleguide – was ist das überhaupt?

Ein KI-Styleguide definiert die entscheidenden Parameter für deine Bildprojekte: Was willst du zeigen? In welchem Stil? Für welchen Zweck? Anders als klassische Marken-Styleguides, die sich auf Logos, Farben und Typografie konzentrieren, überträgt er diese Prinzipien auf die Bildarbeit mit KI. So ein Styleguide folgt also keiner starren Vorgabe, sondern ist eine Methode, mit der du aus deinen Ideen nachvollziehbare, wiederholbare Ergebnisse machst.

Mit einem durchdachten Styleguide kannst du:

Prompting standardisieren, ohne Kreativität einzuschränken

visuelle Konsistenz über verschiedene Bilder und Projekte hinweg sichern

verlässliche und markengerechte Ergebnisse produzieren

… und die Zusammenarbeit im Team verbessern, zum Beispiel zwischen Redaktion, Design und Marketing.

Vor dem Prompt: Kenne dein Projekt

Bevor du promptest, musst du wissen, was du brauchst. Ob Bilderpool für die Unternehmenskommunikation oder Kampagne auf Social Media – für jedes Ziel benötigst du eine andere Bildstrategie. Bei internen Präsentationen oder Websites entscheidet die Markenidentität: Welche Farben dominieren? Welcher Stil passt? Bei Social Media geht es hingegen eher um Zielgruppen, Botschaften und Reaktionen: Willst du Aufmerksamkeit erzeugen, Vertrauen schaffen oder eine Handlung auslösen?

Viele wichtige Informationen liegen dir wahrscheinlich schon vor, etwa in Corporate Designs, Kampagnenbriefings oder Moodboards. Sie bilden die perfekte Basis, um deinen KI-Styleguide aufzubauen und eindeutige Vorgaben für deine Bild-KI zu entwickeln.

Die 3 Säulen deines Styleguides: KI-Bilder Schritt für Schritt

Ein praxistauglicher KI-Styleguide besteht aus drei klaren Bausteinen: Motiv, Wirkung und Verwendung. Zusammen bilden sie den Rahmen, um zuverlässig passende KI-Bilder zu erzeugen.

1. Motiv: Was willst du zeigen?

Was ist das zentrale Motiv?

Steht es isoliert oder ist es Teil einer Szene?

Gibt es eine Handlung oder Dynamik?

Beispiel: Ein E-Bike, frontal aufgenommen, leicht von unten – steht ruhig in einer engen Seitenstraße. Der Fokus liegt klar auf dem Rad.

2. Wirkung: Wie soll dein Bild wirken?

Welche Stimmung möchtest du erzeugen? (warm, verspielt, kühl)

Welcher Stil passt dazu? (Fotorealismus, analog, Collage)

Gibt es kompositorische oder technische Vorgaben? (zentriertes Motiv, Filmkorn, Tiefenunschärfe)

Beispiel: Ruhige, leicht futuristische Atmosphäre: Neonlicht reflektiert auf nassem Asphalt, weiche Lichtkanten, dezente Tiefenschärfe. Der Stil erinnert an 90er-Sci-Fi-Comics.

3. Verwendung: Wo und wie setzt du das Bild ein?

Wo wird das Bild veröffentlicht? (Social Media, Website, Print)

In welchem Format und welcher Auflösung? (16:9, 4:5, 1080×1920)

Was möchtest du erreichen? (Aufmerksamkeit erzeugen, Vertrauen aufbauen, Markenimage stärken)

Beispiel: Instagram Story (1080×1920), Einstiegsmotiv einer urbanen Mobilitätskampagne. Ziel: Markenimage als nachhaltig, modern und visuell eigenständig stärken.

Diese drei Säulen helfen dir, klar und gezielt zu prompten und verlässlich hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Nicht jede Bild-KI funktioniert gleich – das beeinflusst, wie du deinen Styleguide anwendest. Tools wie Midjourney reagieren besonders gut auf kreative, atmosphärische Prompts. Andere wie DALL·E 3 oder Adobe Firefly benötigen eher klar strukturierte und präzise Beschreibungen. Schau dir daher die Dokumentationen und Erfahrungen der Community an, um gezielt und effizient zu testen.

KI-Bilder erstellen: Planung spart Nerven

Ein KI-Styleguide gibt dir einen klaren Rahmen für das Prompting und spart dir viele Korrekturschleifen. Gleichzeitig bleibt Raum für kreative Experimente, denn nicht die KI denkt strategisch, sondern du. Der Styleguide bringt dein Wissen über Zielgruppe, Marke und Stil wirksam in deine Prompts.

Und wie geht’s weiter? In einem weiteren Artikel erfährst du, wie du aus deinem KI-Styleguide konkrete Prompt-Bausteine entwickelst, die du dann flexibel kombinieren kannst. Dein Styleguide wird damit nicht nur zur Planungshilfe, sondern zur Grundlage für effizientes Prompting.

