Mehrheit der Mitarbeiter wehrt sich gegen KI: Tech-CEO greift zu drastischem Mittel

In ein paar Jahren werden Analyst:innen vielleicht einmal sagen, dass Eric Vaughan seiner Zeit voraus war. Denn der CEO der Enterprise-Softwarefirma Ignitetech hat schon Anfang 2023 alles auf die KI-Karte gesetzt.

Existenzielle Transformation durch KI

Wie Forbes schreibt, sah Vaughan in generativer KI wie OpenAIs GPT-Modellen eine „existenzielle“ Transformation. In seiner eigenen Firma traf der CEO aber auf teils massiven Widerstand – und entschloss sich zu einem drastischen Schritt.

In den kommenden Monaten trennte sich Ignitetech auf Geheiß des Chefs von rund 80 Prozent seiner Mitarbeiter:innen. Keine leichte Entscheidung, so Vaughan, aber notwendig. Und er würde es wieder tun, so der Tech-CEO heute, rund zwei Jahre später.

Grundeinstellung ändern als größtes Problem

Das Problem fasst Vaughan so zusammen: „Es war schwieriger, die Grundeinstellung zu ändern, als die entsprechenden Skills zu vermitteln“. Denn im Rahmen der KI-Transformation hatte Ignitetech auch massiv in „Zeit, Tools, Weiterbildung und Projekte“ investiert, um die Mitarbeiter:innen mit KI vertraut zu machen.

Demnach erstattete das Unternehmen die Kosten für KI-Tools und Prompt-Engineering-Kurse. Zudem wurden externe Expert:innen für Weiterbildungskurs an Bord geholt. Die Montage wurden zu „KI-Montagen“ ausgerufen. Die KI-Transformation betraf die gesamte Firma, auch die Bereiche Marketing und Sales.

Mitarbeiter sollen KI-Transformation sabotiert haben

Laut Vaughan habe Ignitetech 20 Prozent der Lohnkosten für Investitionen in die KI-Weiterbildung ausgegeben. Das Ganze sei aber an „Massenwiderstand, sogar Sabotage gescheitert“, wie es bei Forbes heißt.

Viele Mitarbeiter:innen hätten gesagt, dass sie das nicht mitmachten. Also, so zumindest Vaughans Schlussfolgerung, habe sich Ignitetech von diesen Leuten verabschiedet. Interessanterweise sollen sich vor allem Mitarbeiter:innen aus dem Technikbereich geweigert haben, sich dem Thema KI zu widmen.

Millennials und GenZ besonders gegen KI eingestellt

Die Erkenntnisse des Ignitetech-CEOs werden durch eine Analyse der KI-Plattform Writer gestützt. Demnach soll ein Drittel der Befragten erklärt haben, dass die KI-Pläne ihrer Firmen „aktiv sabotiert“ hätten. Bei Millennials und GenZ soll der Anteil sogar 41 Prozent betragen haben.

Statt die Unwilligen zu überzeugen, ersetzte Vaughan sie durch einige spezielle KI-Expert:innen und unterstellte die Firma komplett einer entsprechenden Abteilung, die von einem Chief-AI-Officer geleitet wird. Alle Bereiche von Ignitetech berichten jetzt an diese KI-Organisation.

Ignitetech: KI-Radikalkur zahlt sich aus

Dass Vaughan heute sagt, er würde es noch einmal genauso machen, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass Ignitetech mit der Radikalkur Erfolg hatte. Nicht nur wurden schnell lukrative KI-Lösungen entwickelt und auf den Markt gebracht. Auch die finanziellen Ergebnisse sprechen ganz klar für den Kurs des Tech-CEOs.

Mittlerweile könne Ignitetech fertige Produkte für Kund:innen in nur vier Tagen entwickeln – ein Zeitrahmen, der zuvor undenkbar gewesen sei. Zudem habe das Unternehmen das Jahr 2024 mit einem neunstelligen Umsatz abgeschlossen – mit fast 75 Prozent EBITDA, also Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und sonstigen Abgaben.

