Mitarbeiterbindung: Weshalb Unternehmen mit Benefits oft am Ziel vorbeischießen

HR-Abteilungen suchen weiter dringend Fachkräfte, doch viele Unternehmen scheinen die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden nicht gut genug zu kennen. Maßnahmen für Mitarbeiterbindung beispielsweise schießen oft am Ziel vorbei. Der aktuelle Benefits-Report von Circula kommt zu dem Schluss, dass zwar eine deutliche Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Benefits erhält, die Teammitglieder sie jedoch zu wenig abrufen. Für die Studie sind 1.000 Arbeitnehmende sowie 251 HR- und Finanzentscheidende befragt wurden.

Anzeige Anzeige

Was heißt das konkret? 86 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten hierzulande Benefits von ihren Unternehmen, doch nur 48 Prozent verwenden diese regelmäßig. 11 Prozent der Befragten nutzen die angebotenen Benefits nicht, weil der Zugang dazu zu umständlich ist oder diese nicht zu ihrer aktuellen Lebenssituation passen. Weitere neun Prozent wissen gar nicht, welche Benefits in ihrem Unternehmen angeboten werden.

Mobilitätszuschuss beliebtester Benefit

Gefragt nach den beliebtesten Benefits, sprechen sich 40 Prozent für Mobilitätszuschüsse, 36 Prozent für flexible Arbeitsformen, 33 Prozent für Zuschüsse zur Altersvorsorge und 33 Prozent für geldliche Benefits wie Einkaufsgutscheine aus. Tatsächlich erhalten Mobilitätszuschüsse jedoch nur 28 Prozent, flexible Arbeitsformen 34 Prozent und Benefits rund um die Altersvorsorge noch 31 Prozent. Bei geldlichen Benefits ist die Lücke besonders groß: Nur neun Prozent erhalten sie.

Anzeige Anzeige

„Unternehmen unterschätzen, dass attraktive Benefits für sie und ihre Mitarbeitenden eine Win-win-Situation sein können, die nicht nur die Mitarbeiterbindung stärkt, sondern die für beide Seiten auch finanzielle Vorteile bringen kann“, so Nikolai Skatchkov, Co-Founder und CEO von Circula. „Dafür müssen sie aber auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zugeschnitten sein. Bei Benefits gibt es leider keine One-size-fits-all-Lösung.“

Wie gut die angebotenen Benefits zur Belegschaft passen, hängt auch stark vom Arbeitsort ab: 23 Prozent der Fachkräfte, die hauptsächlich im Homeoffice arbeiten, werden keine passenden Benefits angeboten. Ein ÖPNV-Ticket für Heimarbeitende ist ein Beispiel. „Benefits, die nicht flexibel einsetzbar sind, weil sie zum Beispiel ortsgebunden sind, holen Mitarbeitende heute einfach nicht mehr ab. In einer hybriden Arbeitswelt müssen Benefits sowohl im Homeoffice als auch im Büro eingelöst werden können“, sagt Skatchkov.

Anzeige Anzeige

Benefits: Es fehlt an Messsystemen

Wie es um die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Benefits bestellt ist, wissen die meisten Unternehmen gar nicht, denn oft scheint es an entsprechenden Messsystemen zu mangeln. Mit 46 Prozent gaben weniger als die Hälfte der befragten HR- und Finanzverantwortlichen an, dass sie messen, welche der angebotenen Zuwendungen verwendet werden. Nur 36 Prozent fragen regelmäßig ab, wie zufrieden die Mitarbeitenden mit den Benefits sind. So bleibt viel Potenzial zur Mitarbeiterbindung ungenutzt.

In eigener Sache: In unserem t3n Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop.

Statt mehr Geld: 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung

10 Bilder ansehen 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung Quelle: Foto: dpa

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Personal