Mitarbeitergespräche: Was deutsche Beschäftigte über ihre Feedbackslots denken

Beschäftigte wissen, worüber sie in Mitarbeitergesprächen sprechen möchten, vermissen aber eine verbindliche Dokumentation der Gesprächsinhalte. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage.

Von Andreas Weck
2 Min.
Mitarbeitergespräche: So holst du das Beste heraus. (Foto: Mentatdgt-Shutterstock)

Ziellos ins Mitarbeitergespräch gehen? Laut einer Umfrage der Königsteiner Gruppe ist das bei den Deutschen eher selten der Fall. Demnach haben Beschäftigte sogar eine klare Vorstellung davon, worüber sie in Mitarbeitergesprächen mit ihrem Arbeitgeber sprechen möchten.

Themen im Mitarbeitergespräch ziemlich klar

Besonders gefragt sind Mitarbeitergespräche, in denen die Qualität der eigenen Arbeit, die Zusammenarbeit im Team sowie das persönliche Engagement der Beschäftigten im Mittelpunkt stehen. Weniger wichtig sind den Mitarbeitenden dagegen private Themen oder der Umfang der Arbeitszeit.

Im Detail geben mit 64 Prozent fast zwei Drittel der Befragten an, dass ihnen ein Feedback zur Qualität ihrer Arbeit im Gespräch besonders wichtig sei. Rückmeldungen zur Zusammenarbeit im Team sind für 53 Prozent und zum persönlichen Engagement sind für 47 Prozent wichtig.

Das Gehalt spielt für 47 Prozent und die Beziehung zur Führungskraft für 43 Prozent eine Rolle. Themen zum Umfang der Arbeitszeit sind für 36 Prozent und zur persönlichen Situation für 23 Prozent relevant.

Fehlende Dokumentation bleibt Schwachstelle

Ein echter Schwachpunkt liegt aus Sicht der Beschäftigten indes in der mangelhaften Dokumentation der Mitarbeitergespräche: Mit 52 Prozent berichtet nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten davon, dass im Anschluss einer Leistungsbeurteilung ein Gesprächsprotokoll erstellt wurde, das für beide Seiten zugänglich war.

Digital können lediglich 30 Prozent und damit nicht einmal jeder Dritte die Ergebnisse einsehen. „In vielen Unternehmen bleibt durch diese Praxis vage, was konkret zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart wurde und ob daraus verbindliche Maßnahmen abgeleitet werden“, so Nils Wagener von der Königsteiner Gruppe, der die Umfrage betreut.

Verlässliche Dokumentation sei ein zentrales Qualitätsmerkmal für moderne Feedback-Prozesse. „Sie schafft Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Grundlage für echte Entwicklung.“, so Wagener weiter.

Bewertung meist fair, oft fehlt Wertschätzung

Zur inhaltlichen Qualität der Feedbackprozesse liefert die Umfrage aus Arbeitgebersicht ermutigende Einblicke. So attestieren viele Arbeitnehmer ihren Unternehmen ein überwiegend gutes Beurteilungsvermögen.

Der Großteil der Befragten gibt an, dass ihre Leistung in ihrem letzten Mitarbeitergespräch objektiv bewertet wurde. 71 Prozent empfinden die Beurteilung durch ihre Führungskraft als fair. Dennoch beklagen 25 Prozent im Umkehrschluss, dass sie sich im Rahmen ihres letzten Mitarbeitergesprächs ungerecht beurteilt gefühlt haben.

Neben der formalen Beurteilung zählt für viele Beschäftigte auch die emotionale Qualität des Gesprächs.

Hier zeigt sich aus Unternehmenssicht laut einiger Beschäftigten Verbesserungspotenzial: 24 Prozent und damit immerhin ein Viertel der Befragten vermisste Wertschätzung. 20 Prozent haben sogar das Gefühl, mit dem eigenen Feedback nicht ernst genommen worden zu sein.

