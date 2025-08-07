Model Context Protocol in der Praxis: So einfach bringt ihr einer KI neue Tricks bei

In Form von KI-Chatbots sind große Sprachmodelle schon nützlich, doch ihr volles Potenzial entfalten sie erst, wenn sie die Grenzen ihres Trainingsmaterials verlassen. Mit der richtigen Verknüpfung können die LLMs von OpenAI, Google, Anthropic & Co. etwa interne Datensätze von Unternehmen durchforsten, die Kontrolle über den Webbrowser übernehmen oder Aufgaben in externen Apps abarbeiten. Und das entweder nach Prompts von Nutzer:innen oder innerhalb von KI-Agenten, die Aufgaben ohne menschliches Zutun erledigen.