Model Y L ist offiziell: In Teslas neuem Familien-Van sollen 6 Personen Platz haben

Seit Sommer 2024 kursieren Gerüchte, laut denen Tesla – zunächst einmal für China – eine Model-Y-Variante mit einer dritten Sitzreihe plant. Ein Teaser auf der Social-Media-Plattform Weibo brachte Ende Juni 2025 dann die Gewissheit: Das Model Y L kommt im Herbst.

Tesla kündigt Model Y L offiziell an

Jetzt hat Tesla das Model Y L ganz offiziell angekündigt. Auf der chinesischen Website des E-Autobauers können Interessierte den Familien-Van, der sechs Personen Platz bieten soll, schon vorbestellen. Ausgeliefert werden soll dann ab September 2025.

Wie zuvor schon durchgesickert war, soll das Model Y L aber nur 18 Zentimeter länger als das klassische Model Y – mit zwei Sitzreihen – sein. Das Heck fällt ähnlich stark ab wie beim Standardmodell, wie Golem schreibt.

Wie bequem die beiden Personen in der dritten Sitzreihe dann tatsächlich sitzen können, bleibt abzuwarten. Zudem müssen sie durch die Lücke in der Mitte der zweiten Sitzreihe ganz nach hinten klettern.

Hintere zwei Sitzreihen elektrisch einklappbar

Immerhin sind die hinteren vier Sitze (Reihe zwei und drei) elektrisch einklappbar. Theoretisch lässt sich der Sechssitzer also bequem per Knopfdruck zum Viersitzer umwandeln. Dann sollte wiederum deutlich mehr Platz für die Mitfahrenden und das Gepäck sein als im normalen Model Y.

Das Model Y L entspricht von den technischen Details her ungefähr dem Model Y in der Langstreckenversion. Tesla gibt eine Reichweite von 751 Kilometern (nach CLTC) an. Von null auf Hundert Kilometer pro Stunde beschleunigen soll das E-Auto innerhalb von 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 201 Kilometer pro Stunde.

Tesla verlangt 40.500 Euro für Model Y L

Mit umgerechnet 40.500 Euro ist das Model Y L in China derweil noch einmal ein gutes Stück teurer als die Langstreckenversion des Model Y mit Allradantrieb, die mit knapp 37.400 Euro zu Buche schlägt. Das Einstiegsmodell des Model Y ist laut Website für 31.500 Euro zu haben.

Zur Einordnung: In Deutschland müssen Interessierte für das Model Y mindestens rund 46.000 Euro ausgeben. Die Langstreckenversion mit Allradantrieb kostet knapp 54.000 Euro. Diesem Schema folgend könnte Tesla für das Model Y L hierzulande zwischen 58.000 und 60.000 Euro aufrufen.

Kommt der Familien-Van auch nach Deutschland?

Aber kommt der Sechssitzer überhaupt nach Deutschland? Dazu gibt es von Tesla noch keine offiziellen Angaben. Aber: Ein US-Hacker hatte im Juni 2025 in der Firmware Hinweise auf eine Model-Y-Version mit drei Sitzreihen gefunden. Daraus schloss er auf einen Start in weiteren Regionen. Möglich wäre es also. Bestätigt ist aber nichts.