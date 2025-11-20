Anzeige
MIT Technology Review News
Verpasse keine News mehr!

Modulare Mini-Reaktoren: Erstes Startup schafft Kettenreaktion – aber die größten Hürden kommen noch

Das erste Startup, das neue Atomreaktoren entwickelt, hat seinen Reaktor erfolgreich in den kritischen Zustand gebracht.

Von Wolfgang Stieler
2 Min.
Modulare Mini-Reaktoren: Erstes Startup schafft Kettenreaktion – aber die größten Hürden kommen noch
FBI: Hacker haben es gezielt auf Mitarbeiter von Atomkraftwerken abgesehen. (Foto: Shutterstock)

Das Startup Valar Atomics, das einen kleinen, modularen Reaktor entwickelt, hat nach eigenen Angaben in seinem Reaktor die Kritikalität erreicht. Das heißt, dass in dem Testreaktor, den Valar gemeinsam mit dem Los Alamos National Laboratory betreibt, eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion abläuft. Damit ist Talar das erste Startup, dem das gelungen ist. Erst kürzlich hatte sich das Startup in einer Finanzierungsrunde 130 Millionen Dollar gesichert – unter anderem von Palmer Luckey und Palantir-CTO Shyam Sandra.

Deregulierung für neue Atomkraftwerke

Weltweit drängen verschiedene Staaten – unter anderem Frankreich und die USA – auf eine Renaissance der Atomkraft. Allerdings sind AKWs extrem teuer – und sie zu bauen kann sehr, sehr lange dauern. Die Hoffnung der Atomindustrie ruht daher auf der Entwicklung neuer, kleiner und modularer Reaktoren. Durch Standardisierung sollen die Baukosten solcher Reaktoren deutlich geringer ausfallen. Eine Hoffnung, die sich allerdings bisher noch nicht erfüllt hat.

Die Trump-Regierung fördert die Entwicklung neuer Atomkraftwerke aber nicht nur mit Geld, sondern auch mit Deregulierung. Nach einer im Mai unterzeichneten Durchführungsverordnung des US-Präsidenten hat das US-Energieministerium (DOE) ein Pilotprogramm ins Leben gerufen, das es einer Gruppe von elf Atom-Startups, darunter Valar, ermöglicht, ihre Reaktoren in Forschungsprojekten zu entwickeln, ohne sie durch die US-Atomaufsicht (NRC) prüfen zu lassen. Das Programm, so das DOE, ziele darauf ab, dass mindestens drei Startups bis zum 4. Juli 2026 die Kritikalität erreichen – ein Datum, das in einer der Durchführungsverordnungen des Präsidenten ausdrücklich als Ziel festgelegt wurde.

Was bedeutet Kritikalität?

In Atomreaktoren werden Atome mit Neutronen beschossen, und so gespalten. Bei der Spaltung von Uran 235 werden zwischen zwei und drei Neutronen frei, die wiederum neue Atomkerne spalten können. Um die Kettenreaktion zu kontrollieren, sorgt man – zum Beispiel mit Steuerstäben – dafür, dass die überschüssigen Neutronen weggefangen werden. Die „Kritikalität“ liegt dann genau bei 1, wenn pro Kernspaltung ein neues Neutron frei wird. Eine sich selbst erhaltende Spaltung des Kernbrennstoffs läuft ab. Wird dabei nur wenig Wärme erzeugt – mit wenig oder schwach angereichertem Brennstoff –, ist der Reaktor „kalt kritisch“. Genau das hat Valar mit seinem Reaktor gezeigt.

Ist das der Durchbruch für kleine Reaktoren?

Nein. Den sparsamen technischen Informationen auf der Valar-Website kann man entnehmen, dass das Unternehmen einen Hochtemperatur-Gasreaktor (HTGR) (High-Temperature Gas Reactor) entwickeln.

„Hochtemperatur“ heißt, das Unternehmen will schnelle Neutronen verwenden – was eine hohe Energiedichte zur Folge hat. Der Reaktor soll mit Helium gekühlt mit mit Grafit moderiert werden. Das Unternehmen plant, die Reaktoren nicht primär zur Stromerzeugung zu nutzen, sondern auch industrielle Prozesse mit Wärme zu versorgen. Auf dem Papier sieht das alles prima aus. In der Praxis muss Talar allerdings zeigen, dass es die hohen Energiedichten, die Kühlung mit Helium und die Brennbarkeit von Grafit technisch beherrscht.

