Möglicher Rechtsschwenk bei Meta: Was Mark Zuckerberg damit in Europa anrichten könnte

Rechtsschwenk bei Meta: Mark Zuckerberg, Gründer und Vorstandsvorsitzende von Meta, hat angekündigt, die Faktenchecks seiner Plattformen in den USA durch Community Notes – nach dem Vorbild von X – zu ersetzen. Beschränkungen in den Nutzungsregeln werden gelockert. Das Content-Moderationsteam soll von Kalifornien nach Texas verlegt werden. Außerdem will Meta auf seinen Plattformen politische Inhalte nicht mehr herunterstufen. Sie werden also in Zukunft öfter angezeigt.