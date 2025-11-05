Open Source statt Mondstaub: Die clevere Zweitverwertung einer gescheiterten Mondmission

Tage vor der missglückten Mondlandung im Jahr 2023 machte Hakuto-R noch diese Aufnahme von Mond und Erde. (Bild: Ispace)

Im April 2023 endete die erste private Mondlandung, die Mission Hakuto-R 1 des japanischen Startups iSpace aus Tokio, in einem Absturz. An Bord befand sich der Rashid-1 Rover des Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Mit dem Rover ging auch ein cleveres Experiment der Space Enabled Research Group vom MIT Media Lab in Cambridge, Massachusetts, verloren. Das Team um Danielle Wood hatte zwei völlig passive Sensoren entwickelt, die ohne Strom oder bewegliche Teile auskommen sollten.

Einer davon: ein Thermometer, das Bienenwachs nutzt, um die extremen Temperaturen auf dem Mond zu messen.

Geteilte Forschung statt verlorener Hardware

Statt die Forschung als Fehlschlag abzuschreiben, hat das MIT-Team nun die kompletten Baupläne und Testergebnisse im Fachjournal Space Science Reviews veröffentlicht. Der Schritt soll anderen Teams weltweit ermöglichen, auf der Arbeit aufzubauen und die Sensoren für künftige Missionen zu adaptieren.

Es ist ein Beispiel für produktives Scheitern in der “New Space”-Ära. Die Hardware ist zwar verloren, doch die investierte Ingenieursleistung wird durch die Veröffentlichung zu Open-Source-Wissenschaft.

Wie ein Wachs-Thermometer ohne Strom funktioniert

Das “Passive Wax Thermometer” (PWT) ist ein sehr kleiner Sensor, der auf den Rädern des Rovers montiert war. Er besteht aus zehn kleinen Kapseln, gefüllt mit unterschiedlichen Alkanen (Wachsen).

Jedes Wachs, darunter auch zwei Proben natürliches Bienenwachs aus Bermuda, schmilzt bei einer exakten Temperatur zwischen 9 und 87,5 Grad Celsius. Beim Schmelzen ändert sich der Zustand von opak (fest) zu durchsichtig (flüssig).

Eine Kamera auf dem Mast des Rovers sollte die Kapseln filmen. Die Analyse der Bilder hätte als binärer Temperaturcheck gedient, etwa „Wachs 1 ist flüssig, also ist es wärmer als 9 Grad”.

Der Einsatz von Wachs ist dabei kein Gimmick. Wie Universe Today berichtet, forscht die MIT-Gruppe aktiv an Paraffinen und Bienenwachs als nachhaltigem, ungiftigem Alternativtreibstoff für kleine Satelliten.

Ein verpasster Test während der Sonnenfinsternis

Wie detailliert die Vorbereitung war, zeigt die Planung für eine Sonnenfinsternis. Diese wäre während der Mission über den Landeplatz im Atlas-Krater gezogen.

Das MIT-Team hatte diesen Moment per 1D-Wärmeübertragungssimulation modelliert. Sie erwarteten einen rapiden Temperaturabfall von 42 Grad Celsius auf minus 40 Grad Celsius.

Dies wäre der perfekte Härtetest für das PWT gewesen, um das Schmelzen und Wiedererstarren von drei verschiedenen Wachsproben live zu beobachten. Der Absturz der Trägermission verhinderte dieses Experiment.

Der zweite Sensor, der „Passive Regolith Sampler” (PRS), war ähnlich passiv konzipiert. Er sollte auf den Rädern Regolith (Mondstaub) in perforierten Löchern sammeln.

Ziel war es zu testen, wie Lochgröße und -abstand die Sammlung des Staubs beeinflussen. Auch hier sollten die Daten ausschließlich über die Kameras des Rovers gewonnen werden.

Obwohl die Sensoren „Low-Tech” wirken, ist die Datenauswertung komplex. Die Forscher:innen mussten komplexe Bildverarbeitungsalgorithmen entwickeln und den Sonnenstand exakt simulieren, um Schattenwurf korrekt aus den Kamerabildern herauszurechnen.

Sandbox-Tests auf der Erde müssen reichen

Nach dem Scheitern der Mission konnte das Team seine Sensoren zumindest auf der Erde testen. Sie erhielten Zugang zu einem Ingenieursmodell des Rovers in einer Sandbox-Umgebung beim MBRSC in Dubai.

Die Analyse dieser Tests, bei denen die Räder durch Regolith-Simulanten rollten, läuft laut der Publikation noch. Sie sollen nun die Daten liefern, die der Mond nicht liefern konnte.