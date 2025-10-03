Mond-Rätsel gelöst: Das kalte Geheimnis der erdabgewandten Seite

Der Mond hat zwei Gesichter, und jahrzehntelang wussten wir nicht, warum. (Foto: Shutterstock / Darkfoxelixir)

Die Analyse der allerersten Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes hat eine wesentliche Erkenntnis geliefert. Ein internationales Team von Forscher:innen konnte nachweisen, dass das Gestein dort aus Magma entstand, das um rund 100 Grad Celsius kühler war als auf der uns zugewandten Seite.

Diese Ergebnisse, die im renommierten Fachjournal Nature Geoscience veröffentlicht wurden, liefern die erste direkte Bestätigung für eine seit Langem bestehende Theorie. Sie erklären das sogenannte „Zwei-Gesichter-Rätsel“ des Mondes, also die auffälligen Unterschiede zwischen der uns vertrauten Vorder- und der mysteriösen Rückseite.

Ungleiche Hitzeverteilung als Ursache

Die erdabgewandte Seite des Mondes zeichnet sich durch eine deutlich dickere Kruste, eine gebirgigere Landschaft und weitaus weniger der dunklen Basaltebenen aus, die durch Vulkanismus entstanden sind. Der nun festgestellte Temperaturunterschied im Mantel liefert die physikalische Grundlage für diese Unterschiede.

Als Hauptursache für diese thermische Asymmetrie gilt eine ungleiche Verteilung von wärmeproduzierenden Elementen wie Uran und Thorium. Diese sind auf der Mondvorderseite in einer geochemischen Anomalie namens „KREEP-Terran“ konzentriert und wirken dort seit Milliarden von Jahren wie ein geologisches Heizkissen.

Die von der chinesischen Raumsonde Chang’e-6 gesammelten Proben stammen aus dem Südpol-Aitken-Becken, einem riesigen Krater auf der Rückseite, und sind rund 2,8 Milliarden Jahre alt. „Der nahe und der ferne Mond sind an der Oberfläche und potenziell auch im Inneren sehr unterschiedlich“, erklärt Co-Autor Professor Yang Li vom University College London im Vereinigten Königreich und der Peking-Universität in China in einer Mitteilung des UCL.

„Ein dramatischer Temperaturunterschied zwischen dem nahen und dem fernen Mantel wurde lange vermutet, aber unsere Studie liefert den ersten Beweis anhand echter Proben“, so der Forscher weiter. Die Analyse bestätigt, dass die Unterschiede nicht nur oberflächlich sind, sondern tief in das Innere des Mondes reichen.

Chinas Erfolg eröffnet neue Perspektiven

Warum sich die wärmeproduzierenden Elemente einst so ungleichmäßig verteilten, bleibt weiterhin Gegenstand der Forschung. Die Theorien reichen von einem gewaltigen Einschlag in der Frühzeit des Mondes bis zum Einfluss der Erdanziehungskraft.

Der Erfolg der Mission Chang’e-6 ist dabei nicht zu unterschätzen. Er stellt nicht nur einen wissenschaftlichen Meilenstein dar, sondern demonstriert auch die fortgeschrittenen Fähigkeiten des chinesischen Raumfahrtprogramms. Die Fähigkeit, Proben von komplexen Zielen im Sonnensystem zurückzubringen, positioniert China als zentralen Akteur in der zukünftigen Weltraumforschung. Die gewonnenen Erkenntnisse sind zudem von hoher Relevanz für geplante Missionen wie das Artemis-Programm der NASA aus den USA, das ebenfalls die Erforschung des Mond-Südpols zum Ziel hat.