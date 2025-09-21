Montagsstress ist messbar: Wie Performance Anxiety dein Stresslevel um 23 Prozent steigert

Montag ist der schlimmste Tag der Arbeitswoche. Eine Freundin von mir hat ihre Abneigung gegen Montage so weit getrieben, dass sie nur noch von Dienstag bis Freitag arbeitet: „Da sind alle anderen nämlich auch besser drauf“, sagt sie dazu. Ein anderer fängt montags schon in der Nacht an zu arbeiten, damit er ungestört wegschaffen kann, was das Wochenende ihm hinterlassen hat.

Das klingt alles ein wenig nach einem Klischee, das aus seiner eigenen Idee heraus entstanden ist: Wenn genug Menschen darüber reden, dann glauben’s eines Tages alle? Doch so ist es nicht. Das Phänomen als Montagsblues zu bezeichnen, klingt auch viel zu niedrig für das, was passiert. Nennen wir es Montagsstress.

Dieser Montagsstress lässt sich tatsächlich im Blut nachweisen, er ist echt. Es beginnt schon am Sonntag mit einer gewissen Performance Anxiety, die die Betroffenen schlechter einschlafen lässt. Dann kommen sie Montagmorgen nicht gut raus und der Höllentag beginnt.

Ein Team von Soziologinnen und Soziologen von der Universität Hongkong hat sich jetzt Langzeitdaten aus Großbritannien angeschaut, und die Folgen des Montagsstresses gemessen. Sie beobachteten: Montags haben Menschen den meisten Stress, samstags den wenigsten. Und ältere Erwachsene, die von Montagsstress berichteten, trugen noch Monate später körperliche Rückstände ebenjenen Stresses, so das Forschungsteam im „Journal of Affective Disorders“.

Für ihre Analysen brachten die Forschenden individuelle Selbstberichte der Menschen mit aufgezeichneten Cortisolwerten aus Haarproben zusammen. Untersucht wurden die Daten von mehr als 3.500 Menschen über 50 Jahre. Wer von Ängsten in Verbindung mit dem Wochenstart berichtete, hatte im Schnitt ein 23 Prozent höheres Cortisol-Level. Das ist ein Problem, weil hohe Cortisol-Werte mit verschiedenen Erkrankungen in Zusammenhang stehen.

Zum Beispiel berichtet das Forschungsteam von 19 Prozent mehr Herzinfarkten am Montag. Die Fehlregulation der Cortisolausschüttung könne damit in Verbindung stehen – und damit der Montagsstress.

Es ist nicht nur die Arbeit

Auffallend an den Daten: Nicht nur Angestellte sind betroffen. Auch Menschen, die ihr Berufsleben schon hinter sich haben, berichten von erhöhtem Stress am Montag. Und auch bei ihnen ist er messbar. Das Forschungsteam schließt daraus, dass der Montagsstress kein reines Arbeitsphänomen ist. Vielmehr sei er Teil der menschlichen Kultur geworden.

Im Privaten sehen wir das an all den Menschen, die in Ermangelung von montagmorgentlicher Gesprächigkeit den Smalltalk eben auf das einzig sichere Terrain lenken: dass schon wieder Montag ist. Genau wie heute vor einer Woche.

Der leitende Soziologe Tarani Chandola sagt dazu in einer Mitteilung seiner Hochschule: „Montage wirken als kultureller Stressverstärker. Bei einigen älteren Erwachsenen löst der Übergang in die Woche eine biologische Kaskade aus, die dann über Monate anhält. Dabei geht es nicht um Arbeit. Es geht darum, wie tief Montage in unserer Stressphysiologie verankert sind, selbst nachdem die Berufstätigkeit endet.“

Montage müssen sich wieder lohnen

Und doch ist es kein Naturgesetz, dass alle Montage doof sind und es für immer bleiben müssen. Klassische Ratschläge wie „Finde einen Job den du liebst“ und „Alles eine Frage der Work-Life-Balance“ bringen niemanden weiter. Gehen wir an dieser Stelle davon aus, dass du deinen Job grundsätzlich magst, nur halt nicht montags. Oder dass du ihn aus anderen, subjektiv völlig rationalen Gründen nicht vor dem kommenden Montag hinschmeißen kannst (Geld?).

Was also tun? Zunächst einmal: Mach dir einen Plan, den du selbst nicht vollkommen abscheulich findest. Ist montags das ätzende Meeting, aus dem niemand wach, herauskommt? Setz dich dafür ein, es zu verändern. Plane Treffen mit Menschen, die du gern triffst. Strukturiere die Woche so, dass du Montag die Dinge tun kannst, die du gern tust. Und wenn du am Wochenende mit Aufträgen überladen wirst: Finde einen Weg, mit ihnen umzugehen.

Vielleicht müsst ihr generell über den Umgang mit arbeitsschaffenden Wochenend-Geistesblitzen sprechen? Oder du verlegst montags deine Arbeitszeit nach vorn, um dir einen Vorsprung zu verschaffen, während du noch nicht offiziell erreichbar bist?

Der Montagsstress ist ein Phänomen, das wir fehlender Kontrolle zuordnen können. Nicht in jedem Job ist genug Spielraum gegeben, diese Kontrolle zu übernehmen. Aber in jedem Leben gibt es die Freiheit, sich zumindest ein paar kreative Wege auszudenken. Ohne diesen Schritt kommt nämlich niemand zu einem unbekannten Ort, wo es besser ist als montags.

