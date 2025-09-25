Moodboard mit Nano-Banana-Integration: Das steckt hinter Googles Mixboard

Im Jahr 2022 war Pinterest mit Shuffles viral gegangen. Die App, mit der sich visuell ansprechende Collagen erstellen lassen, hatte vor allem bei jüngeren Tiktok-Nutzer:innen einen wahren Hype ausgelöst.

Die Idee von Shuffles, aber auch von anderen kreativen Apps mit KI-Support wie Verse, könnte Google als Vorlage für sein neues Moodboard-Tool Mixboard gedient haben, wie Techcrunch schreibt. Dass Mixboard mit Gemini 2.5 daherkommt, und damit die gehypte Text-zu-Bild-KI Nano Banana an Bord hat, dürfte Nutzer:innen aber ganz neue kreative Optionen eröffnen.

Google zufolge soll sein KI-gestütztes Konzeptboard möglich machen, ein neues Wohndesign, Veranstaltungen oder Produktideen mit Bildern und Text zu visualisieren. Und das alles über die Eingabe eines entsprechenden KI-Prompts. Etwa so: „Hilf mir mit Ideen, wie ich meine Kommode upcyceln kann“.

Bilder per Nano Banana bearbeiten

Daraufhin werden in Mixboard eine ganze Reihe verschiedener Bilder mit Ideen zu dem gewünschten Thema angezeigt. Dank Nano Banana können die erstellten Bilder auch einfach geändert werden, indem etwa einzelne Objekte entfernt oder hinzugefügt werden. Zudem lassen sich Bilder kombinieren.

Googles Moodboard-Tool erlaubt es Nutzer:innen darüber hinaus, eigene Bilder hochzuladen oder aus schon vorab erstellten Collagen zu wählen – und diese nach eigenen Wünschen anzupassen. Dazu stehen einfache Befehle wie „Mehr davon“ oder „Noch einmal neu“ zur Verfügung.

Mixboard profitiert von Bild-KI

Insbesondere die Integration von Nano Banana dürfte Googles Mixboard für kreative Nutzer:innen interessant machen. Denn die in Gemini integrierte Bild-KI hat voll eingeschlagen. Damit sollen nicht nur realistischere Bilder erstellt werden können.

Im Gegensatz zu anderen Tools ist es mit Nano Banana leicht möglich, Objekte in Bildern hinzufügen oder entfernen – ohne dass sich der Hintergrund ändert. Der Hype um die Bild-KI bescherte Gemini ungeahnte Popularität. In Apples App-Store hat Googles KI-Tool sogar ChatGPT überholt.

Das Mixboard stellt Google zunächst interessierten Test-Nutzer:innen als Public Beta in seiner Labs-Umgebung zur Verfügung. Eine eigene Discord-Community steht ebenfalls bereit. Der Konzern stellt aber in Aussicht, dass das Tool bald allen Nutzer:innen zugänglich wird.