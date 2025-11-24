Biologie im Extrembereich: Moos kehrt lebensfähig von der ISS zurück

Ein Team um den Forscher Tomomichi Fujita von der Hokkaido University im japanischen Sapporo hat bemerkenswerte Ergebnisse einer Langzeitstudie veröffentlicht. In der Fachzeitschrift iScience beschreiben die Wissenschaftler:innen, wie eine bestimmte Moosart einen Aufenthalt von 283 Tagen an der Außenhülle der Internationalen Raumstation (ISS) überlebte.

Anzeige Anzeige

Das Experiment liefert erstmals Beweise dafür, dass komplexe landlebende Pflanzen über Mechanismen verfügen, um direkter Weltraumstrahlung und extremen Temperaturschwankungen über längere Zeiträume zu trotzen. Dies könnte die Planung biologischer Lebenserhaltungssysteme für Missionen jenseits des Erdorbits verändern.

Das Experiment an der Außenhülle

Im Rahmen der Mission starteten Proben des Kleinen Blasenmützenmooses (Physcomitrium patens) im März 2022 an Bord eines Cygnus-Raumfrachters zur ISS. Dort wurden sie an der sogenannten Exposed Facility platziert, einer Plattform, die Experimente dem freien Weltraum aussetzt.

Anzeige Anzeige

Die Proben waren dabei nicht hermetisch versiegelt, sondern lediglich gegen das Wegfliegen gesichert. Sie waren dem Vakuum, der kosmischen Strahlung und den drastischen Temperaturwechseln im Orbit für rund neun Monate schutzlos ausgeliefert.

Überlebensrate überrascht das Team

Nach der Rückkehr zur Erde im Januar 2023 zeigten sich die Forschenden von der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen überrascht. „Wir erwarteten fast null Überleben, aber das Ergebnis war das Gegenteil“, wird Fujita in einem Bericht von Space.com zitiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Tatsächlich überlebten mehr als 80 Prozent der sogenannten Sporen in den Proben. Diese konnten im Labor erfolgreich wieder zum Keimen gebracht werden und entwickelten sich zu neuen Moospflanzen.

Der feine Unterschied: Spore vs. Pflanze

Hier lohnt sich ein genauerer Blick, denn Moos ist nicht gleich Moos. Das Experiment zeigte deutlich, dass nicht alle Teile der Pflanze gleichermaßen widerstandsfähig sind.

Anzeige Anzeige

Bereits ausgewachsene Moospflänzchen oder junge Triebe, sogenannte Protonemata, überlebten die Bedingungen im All nicht. Sie starben durch die massive UV-Strahlung und die Austrocknung ab.

Überlebensfähig waren ausschließlich die Sporen, die sich noch in ihrer schützenden Kapsel, dem Sporangium, befanden. Diese Struktur scheint als eine Art natürlicher Raumanzug zu fungieren, der die empfindliche DNA im Inneren vor der harten UV-Strahlung abschirmt.

Zäher als das Bärtierchen?

Die Ergebnisse rücken das Moos in eine Liga mit den extremophilen Bärtierchen (Tardigrada). In Bezug auf die Resistenz gegenüber bestimmter UV-Strahlung scheinen die Moossporen in ihrer Kapsel die mikroskopischen Tiere sogar zu übertreffen.

Anzeige Anzeige

Während Bärtierchen für ihre Überlebensfähigkeit im Vakuum berühmt sind, zeigen die Daten der Studie, dass die geschützten Moossporen eine noch höhere Toleranzschwelle gegenüber der im All allgegenwärtigen UV-C-Strahlung aufweisen könnten. Das macht sie zu interessanten Kandidaten für die Astrobiologie.

Grenzen der Belastbarkeit

Trotz der Euphorie über die hohe Überlebensrate gibt es Einschränkungen. Die Analysen zeigten, dass die Pflanzen nicht völlig unbeschadet zurückkehrten.

So stellten die Wissenschaftler:innen eine Reduktion des Chlorophyll-a-Gehalts um etwa 20 Prozent fest. Das deutet darauf hin, dass die photosynthetischen Apparate der Zellen unter dem Beschuss der kosmischen Strahlung litten, auch wenn die Regenerationsfähigkeit erhalten blieb.

Anzeige Anzeige

Modellrechnung für die Zukunft

Basierend auf den gesammelten Daten erstellten die Forschenden ein mathematisches Modell. Dieses prognostiziert, dass die Sporen in ihren Kapseln theoretisch bis zu 5.600 Tage im Weltraum überleben könnten.

Das entspräche einem Zeitraum von etwa 15 Jahren. Solche Hochrechnungen sind mit Vorsicht zu genießen, da sie auf linearen Annahmen basieren, aber sie geben einen Hinweis auf das Potenzial dieser Organismen.

Bedeutung für Mond und Mars

Für die Raumfahrt sind diese Erkenntnisse von praktischem Wert. Moose sind genügsame Pionierpflanzen, die auf der Erde oft die ersten Besiedler karger Landschaften sind.

Anzeige Anzeige

Wenn wir über langfristige Basen auf dem Mond oder dem Mars nachdenken, könnten Moose eine Schlüsselrolle spielen. Sie benötigen kaum Nährboden und könnten als erste Stufe dienen, um aus sterilem Regolith nutzbare Erde zu machen oder Sauerstoff zu produzieren.

Noch ein langer Weg

Bevor ihr nun aber Gärten auf dem Mars erwartet, muss die Forschung noch einige Hürden nehmen. Die Überlebensfähigkeit als inaktive Spore ist nur der erste Schritt.

Ob diese Pflanzen unter der geringeren Schwerkraft und den Lichtverhältnissen auf dem Mars dauerhaft wachsen und einen Zyklus ausbilden können, ist eine völlig andere Frage. Das Experiment der Hokkaido University ist ein vielversprechender Anfang, aber bis zum ersten grünen Fleck auf dem Roten Planeten wird noch viel Zeit vergehen.