Movember-Marketing: Google spendet für jeden KI-Schnurrbart – aber was passiert mit euren Fotos?

Gemini zeigt euch, wie ihr mit Schnurrbart aussehen würdet – damit stimmt ihr aber den Datenschutzvorgaben zu. (KI-generiertes Symbolbild: Midjourney / t3n)

„Dein Movember-Schnurrbart mit Gemini – erst ausprobieren, dann wachsen lassen“: Diesen Hinweis finden deutsche Nutzer:innen derzeit prominent unter der Suchleiste von Google – zumindest, wenn sie mit einem privaten Konto eingeloggt sind. Aus Marketingsicht ist das durchaus clever.

Statt einfach auf die hauseigene ChatGPT-Alternative hinzuweisen, spannt Google den Bogen zum Movember-Trend. Der geht auf eine australische Initiative zurück, bei der sich Männer im Monat November einen Schnurrbart wachsen lassen. Gleichzeitig sollen in dem Zeitraum Spenden zur Erforschung von Prostatakrebs und anderen Gesundheitsproblemen von Männern gesammelt werden.

Über den ernsten Hintergrund informiert Google an der Stelle zwar nicht, das Unternehmen wird nach eigenen Angaben aber pro KI-generiertem Schnurrbartbild 12 Euro an die Movember Foundation spenden – zumindest bis zu einem Höchstbetrag von 1,1 Millionen Euro. Eine clevere Werbeaktion, die zum einen zur Nutzung der Google-KI anregt und zum anderen Nutzer:innen auch verspricht, dass sie etwas Gutes tun.

So funktioniert der Movember-Prompt

Alles, was es dazu braucht, ist ein Klick auf den eingangs erwähnten Hinweis auf der Google-Startseite. Immerhin eine der meistbesuchten Websites der Welt. Ein Klick und ihr landet im Gemini-Chatinterface mit vorausgefülltem Prompt, der die KI dazu anleitet, aus einem von euch hochgeladenen Foto zu ermitteln, welche Art Schnurrres euch am besten stehen würde – und als Beleg ein KI-Bild von euch mit genau diesem Schnurrbart zu generieren.

Passend zum Hipster-Bart wird das Ergebnis dann im Stil eines Polaroid-Fotos ausgegeben. Das geht schnell, lädt zum Schmunzeln ein und eignet sich auch perfekt zum Teilen auf den sozialen Netzwerken. Aus Werbesicht eine durchaus clevere Aktion. Was allerdings in den Hintergrund tritt, ist die Frage danach, was mit den dort hochgeladenen Fotos eigentlich passiert.

Vor dem Upload des eigenen Fotos gibt es zwar einen Warnhinweis auf Englisch, darin geht es aber nur darum, dass ihr keine Bilder hochladen dürft, deren Rechte ihr nicht habt. Einen gesonderten Hinweis darüber, welche Rechte ihr Google mit dem Hochladen einräumt, gibt es nicht. Um das zu erfahren, müsst ihr schon auf den in kleiner Schriftgröße und am unteren Bildschirmrand platzierten Datenschutzhinweis klicken.

Google Gemini: Fotos für KI-Training – die auch bei externen Dienstleistern landen könnten

Ein Blick auf die Datenschutzinformationen von Gemini zeigt, dass sich Google auch das Recht einbehält, an den Chatbot übertragene Daten zur Verbesserung und Entwicklung neuer Dienste zu verwenden. Darunter fallen explizit auch generative KI-Modelle. Eure Fotos könnten also zum Training kommender Gemini-Varianten genutzt werden.

Außerdem weist Google darauf hin, dass einige der erhobenen Daten zu diesem Zwecke auch manuell geprüft werden könnten – das wiederum könnte auch von externen Dienstleister:innen durchgeführt werden, heißt es in dem Dokument.

„Geben Sie keine vertraulichen Informationen ein, die ein Prüfer nicht sehen oder die Google nicht zur Verbesserung seiner Dienste, einschließlich Technologien für maschinelles Lernen, verwenden soll“, heißt es an der Stelle deutlich und durch Kursivschrift hervorgehoben.

Google ist durchaus transparent in der Beschreibung, was mit euren Daten passiert, wenn ihr sie an Gemini übergebt. Nur: Wie viele der Millionen täglichen Google-Besucher:innen werden sich wirklich bis zu dem Dokument durchklicken?

Spenden geht auch ganz ohne KI und Google

Wer Google kein privates Foto übermitteln will, aber trotzdem im Geiste der Movember-Aktion etwas Gutes tun will, der kann etwa der Organisation direkt spenden. Alternativ würden sich auch deutsche Vereine wie die Prostata Hilfe Deutschland, der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe oder die Deutsche Krebshilfe anbieten.