MSCI World im Korrekturmodus: Was Anleger jetzt wissen müssen

Wer in den vergangenen Jahren einen einfachen Einstieg in den boomenden Aktienmarkt suchte, landete schnell bei ETF wie dem MSCI World. Börsengehandelte Indexfonds (ETF = Exchange Traded Funds), die den Weltindex abbilden, liefen auch lange gut. Trotz Corona-Crash und Zinsschock brachten die Fonds unterm Strich in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von fast zehn Prozent.