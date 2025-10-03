MSCI World mal 2: Das steckt hinter dem neuen zweifach gehebelten ETF

In den sozialen Medien ist er ein Star, seine Jünger haben sogar ein Kosewort für ihn: Der „Heilige Amumbo“ ist seit Jahren der Lieblings-ETF vieler risikofreudiger Anleger. Der Grund: Der gehebelte ETF verdoppelt die tägliche Rendite des MSCI-USA-Index, was erfreulich ist, solange der Index steigt.

Anzeige Anzeige

Nun steht sein globaler Bruder in den Startlöchern: ein zweifach gehebelter MSCI-World-ETF von Amundi. Auf Reddit sind Anleger schon auf Namenssuche, vielleicht setzt sich ja „Göttlicher Glomumbo“ durch.

Doch wie funktionieren solche Produkte genau? Wie hoch sind die Renditechancen – und vor allem: die Risiken?

Anzeige Anzeige

Wie funktionieren gehebelte ETFs?

Ein klassischer ETF bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index eins zu eins nach. Das heißt: Steigt der Index um 2 Prozent pro Tag, steigt auch der ETF um 2 Prozent.

Ein ETF mit Hebel verstärkt die jeweilige Performance des Index. Statt um 2 Prozent zu steigen, steigt ein ETF, der zweifach gehebelt ist, um 4 Prozent. Das klingt zunächst gar nicht schlecht. Das Problem ist jedoch: „Der Hebel wirkt in beide Richtungen“, sagt Alexander Szimayer, Professor für Finanzwirtschaft mit Schwerpunkt Derivate an der Universität Hamburg. Und genau das kann zu einem Problem werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Volatility Drag: Mit großem Hebel kommt großes Schwankungspotenzial

Gehebelte ETFs nutzen Finanzderivate wie Futures, Swaps oder Optionen, um die tägliche Wertentwicklung eines Index, beispielsweise des Dax oder des MSCI USA, zu verstärken. Ein 2x-ETF verdoppelt beispielsweise die Tagesrendite des Index, ein 3x-ETF verdreifacht sie. Um diesen Hebel konstant zu halten, wird der ETF täglich neu ausgerichtet – ein Prozess, der als Reset, Rebalancing oder Regewichtung bezeichnet wird. Dabei wird die Position so angepasst, dass der Hebel (zum Beispiel 2x oder 3x) am nächsten Handelstag wieder korrekt ist.

Warum unterscheidet sich die langfristige Performance?

Dieser tägliche Reset führt dazu, dass die langfristige Entwicklung eines gehebelten ETFs vom Basisindex abweichen kann. In schwankenden Märkten sorgt das dafür, dass Verluste sich häufen, selbst wenn der Index am Ende unverändert ist.

Anzeige Anzeige

Der Grund: Nach einem Kursverlust ist die Basis für den Hebel kleiner, ein späterer Anstieg gleicht den Verlust des Vortages nicht vollständig aus. „Je volatiler der Markt, desto größer wird dieser Effekt, was die Rendite des gehebelten ETFs im Vergleich zum ETF ohne Hebel schmälert“, sagt Szimayer.

4 Bilder ansehen Was ihr über aktive ETF wissen müsst Quelle: K. Unshu / Shutterstock

Ein Beispiel:

Nehmen wir an, der ETF und der zweifach gehebelte ETF stehen zu Beginn des Handelstags beide bei 100 Euro. Nun fällt der Index bis zum Handelsschluss um 10 Prozent. Da der ETF den Index eins zu eins abbildet, fällt auch er um 10 Prozent. Der zweifach gehebelte ETF fällt hingegen um 20 Prozent (2 x 10 Prozent). Am Ende des Tages steht der ETF ohne Hebel bei 90 Euro, der zweifach gehebelte ETF dagegen bei 80 Euro.

Anzeige Anzeige

Am nächsten Handelstag ist der Endstand jeweils der Ausgangswert. Das bedeutet, dass wir beim zweifach gehebelten ETF von 80 Euro ausgehen und die zweifache Performance auf diesen Wert beziehen.

Der Einfachheit halber gehen wir nun davon aus, dass der Index am nächsten Tag um 11,1 Prozent steigt. Damit wäre der „normale“ ETF wieder bei 100 Euro und damit auf dem gleichen Niveau wie am Tag zuvor.

Der zweifach gehebelte ETF steigt um 22,2 Prozent (doppelte Performance). Und was sehen wir? Er steht damit nur bei etwa 97,76 Euro und ist von den ursprünglichen 100 Euro noch ein Stück entfernt.

Anzeige Anzeige

Die Rechnung noch einmal in der Übersicht:

Startwert: Index = 100 Euro, 2x-ETF = 100 Euro.

Tag 1: Der Index fällt um 10 Prozent. Neuer Wert = 90 Euro.

Der 2x-ETF fällt doppelt so stark, also um 20 Prozent. Neuer Wert = 80 Euro.

Tag 2: Der Index steigt um 11,1 Prozent und erreicht damit wieder 100 Euro.

Der 2x-ETF steigt doppelt so stark, also um 22,2 Prozent. Neuer Wert = 97,76 Euro.

Das nennt man Volatility Drag (Volatilitätsverlust). Dieser Effekt entsteht durch die tägliche Neuausrichtung des Hebels im ETF. Je stärker der Index schwankt oder je länger er seitwärts läuft, desto stärker leidet der gehebelte ETF und schneidet langfristig schlechter ab als der Basisindex – selbst wenn dieser am Ende unverändert steht.

Anzeige Anzeige

Hebelprodukte haben ein hohes Risiko

Eine weitere Folge des Volatility Drags ist der maximale Drawdown. Dieser führt dazu, dass es in der Regel deutlich länger dauert, bis sich der Hebel-ETF wieder erholt und wieder auf seinem Ausgangslevel steht.

In volatilen Marktphasen müssen Anleger ohnehin starke Nerven bewahren, um nicht im Minus aus einem Wert auszusteigen. Bei einem Hebel-ETF müssen die Nerven noch stärker sein. Wenn der Hebel-ETF stärker als der Basis-ETF fällt und außerdem länger braucht, bis er wieder am Ausgangspunkt ist, steigt die Gefahr, im Minus zu verkaufen. Eine empirische Analyse des Handels deutscher Privatanleger bei Short- und Leveraged-ETFs der Hochschule WHU kommt zu dem Ergebnis, dass Anleger Hebel-ETFs deutlich kürzer als ungehebelte ETF halten (62 versus 138 Tage).

Zweifach gehebelt bedeutet nicht doppelte Performance

„Nur weil der Index 80 Prozent gewonnen hat, bekomme ich nicht automatisch 160 Prozent“, erklärt Szimayer. Bei ungehebelten ETFs hängt die Wertentwicklung lediglich vom Start- und Endpunkt ab – abzüglich der Kosten. „Bei gehebelten ETFs ist dagegen der Weg das Entscheidende.“ Das nennt sich Pfadabhängigkeit und ist der Oberbegriff für das, was im Volatility Drag passiert. „Deshalb bedeutet zweifach gehebelt eben nicht automatisch doppelte Performance, sondern in vielen Fällen höhere Risiken und im schwankungsreichen Markt sogar geringere Renditen“, sagt Szimayer.

Anzeige Anzeige

Anleger sollten das Gesamtportfolio beachten

Szimayer weist außerdem auf einen weiteren Punkt hin: „Durch den Hebel erhöht sich das Engagement am Aktienmarkt, was bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt werden sollte.“

Nehmen wir an, du hast dich als Anleger bewusst dafür entschieden, nur eine Aktienquote von 50 Prozent zu halten. Kaufst du nun aber innerhalb deiner Aktienquote auch einen Hebel-ETF, verändert sich das Bild erheblich. Denn ein Hebel-ETF sorgt dafür, dass du mehr Aktienrisiko im Depot hast als die reine Quote von 50 Prozent es vermuten lässt. Das bedeutet, dass dein Portfolio stärker auf Kursbewegungen des Marktes reagiert – nach oben wie nach unten.

„Hebel-ETFs haben ein anderes Rendite-Risiko-Profil. Das muss man verstehen und sein Gesamtportfolio entsprechend anpassen“, sagt Szimayer. Mit anderen Worten: Wer sich für solche Produkte interessiert, sollte nicht nur den Hebel selbst betrachten, sondern immer auch das gesamte Depot. Nur so kann man verhindern, dass das Risiko unbewusst viel höher wird als ursprünglich geplant.

Anzeige Anzeige

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.