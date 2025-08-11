Statt morgens auf Snooze zu drücken: Harvard-Forscher verraten, wie du deinen Schlaf optimierst

Der Wecker kickt hart, aber die Augen brauchen noch einen Moment. Snooze, kurz umdrehen, den Morgen spüren – und schon bist du wieder eingeschlafen. Zehn Minuten später: Der Wecker klingelt erneut, du wachst wieder auf, das gleiche Spiel. Und leichter geworden ist es auch nicht.

Wer auf Snooze drückt und wieder einschläft, der betrügt Körper und Geist damit um wichtigen REM-Schlaf, denn eigentlich hätte die Nacht ja noch weitergehen können.

Der REM-Schlaf ist die Schlafphase, in der der Körper ganz entspannt ist und die Augen sich stark bewegen (REM = Rapid Eye Movement). Er dient der emotionalen Verarbeitung von Ereignissen, Erinnerungen und Lernerfahrungen werden gefestigt, die Stressregulation unterstützt.

Müde Leute, müde Frauen

Ein Forschungsteam um Harvard-Schlafmedizinerin Rebecca Robbins hat jetzt Schlafdaten von mehr als 21.000 Menschen aus aller Welt analysiert. Der Datensatz enthielt Informationen zu rund drei Millionen geschlafenen Nächten. Die Forschenden wollten wissen, wie Menschen morgens aus dem Bett kommen.

Ihre Beobachtung: Das könnte besser klappen. Mehr als die Hälfte der protokollierten Nächte endete mit der Snooze-Taste, bei Frauen noch etwas häufiger als bei Männern.

2,4 mal drückt eine Person im Schnitt auf Snooze und bleibt dabei noch knapp elf Minuten liegen. Vor allem Menschen, die lange schlafen, tippen morgens die Schlummerfunktion an. Wer dagegen näher am gesunden Maß von knapp sieben bis etwa neun Stunden liegt, kommt morgens besser raus.

Auch Menschen, die früher einschlafen, haben es leichter – was aber auch daran liegen kann, dass die chronobiologischen Lerchen von der Gesellschaft begünstigt werden, schließlich liegen Arbeitszeiten in ihren wachen Stunden.

Snooze, der Morgenroutinen-Megatrend

Sich noch einmal umzudrehen, ist ein bislang übersehener Megatrend. Fast jeder Zweite nutzt an vier von fünf Tagen die Snooze-Funktion. Wer sie häufiger nutzt, liegt in der Regel auch länger im Halbschlaf. Die Heavy-User kommen auf durchschnittlich mehr als 20 Minuten. Die deutschen Teilnehmenden der Studie gehören übrigens zur Spitzengruppe, nur die Schwedinnen und Schweden kommen noch schlechter raus.

Das wäre im Grunde egal, wenn es nicht so negative Auswirkungen hätte. Wer seinen Schlaf künstlich in Stücke zerhackt, der schadet damit der Konzentration und der Stimmung am Tage. Immerhin wird hier ein Schlaf unterbrochen, der eigentlich noch hätte weitergehen können. Wer ausgeschlafen ist, darauf verweist das Forschungsteam, der würde von allein aufwachen.

Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte

„Leider unterbricht die Schlummerfunktion einige der wichtigsten Schlafphasen. Die Stunden kurz vor dem Aufwachen sind besonders reich an REM‑Schlaf. Wenn du die Schlummertaste drückst, unterbrichst du diese kritischen Phasen und bekommst zwischen den Schlummeralarmen meist nur leichten Schlaf“, so Schlafmedizinerin Rebecca Robbins, Assistant Professor of Medicine, Brigham and Women’s Hospital.

„Der beste Weg, deinen Schlaf und deine Leistungsfähigkeit am nächsten Tag zu optimieren, ist, deinen Wecker auf die letztmögliche Zeit zu stellen und aufzustehen, sobald der erste Alarm losgeht.“

Wer raus muss, muss raus

Alternativ: Stell dir den Wecker so früh, dass es absolut unsinnig wäre, jetzt herumzudösen. Wenn du gern eine 5.30-Uhr-Person wärst, dann nimm dir etwas vor, stell den Wecker und steh auf. Manche raten dazu, den Wecker so weit wegzulegen, dass du schon mal aufstehen musst, um ihn abzuschalten. Wenn du dann aufstehst, bleib stehen und gehe vielleicht eine Runde joggen. Auch das macht vital!

