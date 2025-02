Musik mit Youtube-Videos machen: Diese ungewöhnliche Webseite macht’s möglich

Musik und Youtube, das gehört zusammen. Schon zur Anfangszeit der Plattform luden Künstler:innen ihre Musikvideos hoch. Mittlerweile gibt es mit Youtube Music sogar einen eigenen Musik-Streamingdienst. Doch es gibt noch eine andere Art und Weise, wie man mit Youtube Musik hören und sogar selbst kreieren kann.

Anzeige Anzeige

Der Youtube Sequencer verwandelt Videos aller Art in ein Instrument. Eigentlich ist ein Sequencer ein Tool zur Musikproduktion, mit dem Klänge, Noten und Rhythmen einzeln programmiert und in einer Abfolge platziert werden können. Auf der Webseite können mehrere Videos in einen Sequencer eingebaut und so zu einem Instrument umfunktioniert werden. Wie das dann klingen kann, zeigt der Kopf hinter dem Tool, Andrew Boylan, in einem Video.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Entwickler kam auf die Idee, als er auf die Nummern auf der Tastatur drückte, während er ein Youtube-Video schaute. Dann springt nämlich das Video automatisch an eine andere Stelle. „Kreative Musiker haben entdeckt, dass man ihn wie einen primitiven Sampler benutzen kann“, erklärt er auf der Webseite der Plattform. Sampler sind in der Musikproduktion weitverbreitet und finden in Genres wie Hip-Hop, House aber auch Techno Verwendung. Mit seinem Tool möchte der Musiker und Entwickler ein professionelles Tool schaffen, das jedes Video in ein Instrument verwandeln kann.

Anzeige Anzeige

So funktioniert das Tool

Bis zu vier Youtube-Videos gleichzeitig kann man mit dem Sequencer abspielen und zu einem einzigartigen neuen Sound mixen. Das Toll ist allerdings eher etwas für Fortgeschrittene. Neben dem Takt kann man auch die Musikgeschwindigkeit einstellen. Mit den Tasten 1-9 können User:innen verschiedene Stellen des Videos abspielen, pausieren oder vorspulen.

Unter „Share Patterns“ gibt es außerdem die Möglichkeit, sich erfolgreichere Samples anderer Leute anzuhören und die sogar zu bearbeiten. Herunterladen lässt sich allerdings nur die Sequenz. In den Nutzungsbedingungen der Plattform ist schließlich festgelegt, dass das Herunterladen des Contents nicht gestattet ist.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema