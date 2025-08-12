Kampf um Platz 1: Musks xAI will Apple wegen Bevorzugung von OpenAI verklagen

Der umstrittene Multimilliardär Elon Musk hat angekündigt, mit seinem KI-Startup xAI aus dem kalifornischen Burlingame rechtliche Schritte gegen Apple einzuleiten. Der Vorwurf wiegt schwer, ist aber nicht neu: Der iPhone-Hersteller aus Cupertino soll gegen das Kartellrecht verstoßen.

In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform X wirft Musk Apple vor, die Ranglisten im App-Store so zu gestalten, dass es für KI-Unternehmen neben OpenAI unmöglich sei, den ersten Platz zu erreichen. Dies sei ein „eindeutiger Kartellrechtsverstoß“, weshalb xAI „sofortige rechtliche Schritte“ einleiten werde, so Musk.

Musks Vorwurf: Gezielte Benachteiligung im App-Store

Konkrete Beweise für seine Behauptung legte der xAI-Gründer bislang nicht vor. Ein Blick auf die aktuellen Charts im US-App-Store zeigt, dass die App ChatGPT von OpenAI derzeit den Spitzenplatz der kostenlosen Apps belegt, während Musks KI-Chatbot Grok auf dem fünften Rang liegt.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist die kürzlich vertiefte Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI. Apple integriert ChatGPT tief in seine Betriebssysteme für iPhone, iPad und Mac, was der KI von OpenAI eine enorme Reichweite und Sichtbarkeit verschafft. Musk hatte bereits zuvor in einem Post gefragt, warum Apple weder seine Plattform X noch Grok in die Rubrik der „Must-have“-Apps aufnehme, und unterstellte dem Konzern politisches Kalkül.

Kein Einzelfall: Apples App-Store unter Dauerbeschuss

Musks Vorstoß erfolgt zu einer Zeit, in der Apples Kontrolle über den App-Store ohnehin von Regulierungsbehörden und Wettbewerber:innen noch intensiver als sonst geprüft wird. Die Praktiken des Unternehmens stehen seit Längerem im Zentrum von Kartellverfahren.

So urteilte ein US-Gericht im April im Rechtsstreit mit dem Fortnite-Hersteller Epic Games aus North Carolina, dass Apple gegen eine gerichtliche Anordnung zur Öffnung des App-Stores für mehr Wettbewerb verstoßen habe. Wie die Nachrichtenagentur Reuters erinnert, verhängte die EU-Kommission im selben Monat eine Strafe von 500 Millionen Euro, da Apple App-Entwickler:innen daran gehindert habe, Nutzer:innen auf günstigere Angebote außerhalb des App-Stores hinzuweisen.

Eine Frage des Timings

Die Ankündigung von Musk kann auch als strategischer Schritt im Wettbewerb der KI-Systeme verstanden werden. Während konkrete juristische Details noch ausstehen, sorgt die öffentliche Anschuldigung für erhebliche Aufmerksamkeit für Musks relativ neues KI-Modell Grok, das erst seit einigen Monaten auf dem Markt ist.

Es ist zudem eine weitere Eskalation im angespannten Verhältnis zwischen Musk und OpenAI. Der Milliardär gehörte zu den Mitgründer:innen von OpenAI, verließ das Unternehmen aber im Streit und kritisiert seither dessen kommerzielle Ausrichtung und die enge Partnerschaft mit Microsoft. Ob der angekündigten Klage tatsächlich Taten folgen, werden die nächsten Wochen zeigen. Bislang liegt von Apple, OpenAI oder xAI über Musks Posts hinaus keine offizielle Stellungnahme vor.

