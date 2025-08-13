Autonomes Fahren: Musk macht sich über Waymo lustig – hat aber die gleichen Probleme

Ein Waymo-Fahrzeug ist als Aggressor auf einem neuen viralen Video zu sehen. (Foto: Waymo)

Was war passiert? Ein Video machte kürzlich auf der Plattform X die Runde. Es zeigt, wie ein Robotaxi vom Typ Jaguar I-Pace der Google-Schwester Waymo auf einer mehrspurigen Straße in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona auf die Gegenfahrbahn gerät und dort einen anderen Wagen zum Rückwärtsfahren zwingt. Ein klarer und unzweifelhafter Fehler des autonomen Systems.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Elon Musk, Chef des Konkurrenten Tesla, ließ die Gelegenheit für einen Seitenhieb nicht ungenutzt. Er teilte das Video und kommentierte es mit der sarkastischen Bemerkung: „Aber was weiß ich schon über Technologie“. Damit spielt er auf seine oft kritisierte, aber konsequent verfolgte Vision für das autonome Fahren an. Doch die Geste des Spotts könnte sich als Bumerang erweisen.

Der Wettstreit der Philosophien: Kamera gegen Lidar

Die Reaktion von Musk ist primär vor dem Hintergrund zweier fundamental unterschiedlicher technologischer Ansätze zu verstehen. Waymo, das Unternehmen aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien, gilt als Pionier des autonomen Fahrens und hat nach eigenen Angaben bereits über 160 Millionen autonom gefahrene Kilometer absolviert. Die Fahrzeuge von Waymo sind mit einem ganzen Arsenal an Sensoren ausgestattet, allen voran mit Lidar-Systemen, die mithilfe von Laserstrahlen eine detaillierte 3D-Karte der Umgebung erstellen, ergänzt durch Radar und Kameras.

Anzeige Anzeige

Tesla hingegen hat sich unter der Führung von Musk von Lidar und Radar verabschiedet und setzt vollständig auf ein kamerabasiertes System namens „Tesla Vision“. Musk vertritt die Ansicht, dass die Straße für Menschen gemacht ist und eine echte künstliche Intelligenz die Welt ebenso über visuelle Daten erfassen muss wie ein:e menschliche:r Fahrer:in. Dieser Ansatz ist potenziell günstiger und besser skalierbar, steht aber im Verdacht, bei schlechten Sichtverhältnissen oder uneindeutigen Situationen anfälliger für Fehler zu sein. Musks Kommentar zielt also direkt auf die teure und seiner Meinung nach fehleranfällige Sensorfusion der Konkurrenz.

Die harte Realität: Kein System ist bisher fehlerfrei

Die Ironie der Situation liegt darin, dass genau die Art von Fehlverhalten, die Musk bei Waymo anprangert, auch bei Teslas eigenem System dokumentiert ist. Berichte und Videos von Tester:innen zeigen, dass auch Teslas „Full Self-Driving” (FSD) Software in der Beta-Phase Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn lenkte, unvorhersehbar bremste oder Geschwindigkeitsbegrenzungen teils deutlich überschritt. Wie Business Insider in einem Test beschreibt, wollte das System das Fahrzeug sogar aktiv in den Gegenverkehr steuern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Vorfall zeigt damit vor allem eines: Der Weg zum wirklich sicheren und zuverlässigen autonomen Fahren ist für alle Beteiligten noch weit. Während Waymo mit seiner riesigen Datenbasis und dem multimodalen Sensoransatz technologisch oft als führend angesehen wird, kämpft auch dieses System mit den teils unvorhersehbaren Tücken des realen Verkehrs. Wie das Magazin Futurism berichtet, gehören auch blockierte Kreuzungen oder Verwirrung in Baustellen zu den bekannten Problemen der Waymo-Flotte.

Letztlich ist der virale Clip und die darauffolgende Stichelei weniger ein Beweis für die Unterlegenheit eines Systems als vielmehr ein Symptom des enormen Drucks und der erbitterten Konkurrenz in diesem Milliardengeschäft. Jede vermeintliche Schwäche des Gegners wird genutzt, um die eigene Strategie verbal zu stärken.

Anzeige Anzeige

Cybertruck: Teslas futuristischer E-Pickup

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle: