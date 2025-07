Musk hatte wohl recht: Trumps 500-Milliarden-KI-Projekt Stargate ist ein Rohrkrepierer

Er hatte kaum den Amtseid geschworen, da verkündete Trump am 21. Januar 2025 ein ambitioniertes KI-Infrastruktur-Projekt. Das Stargate genannte Programm sollte 100.000e Jobs in den USA schaffen, die ganze Welt sollte wirtschaftlich davon profitieren, so der US-Präsident.

Musk: Stargate-Partnern fehlt das Geld

Über die kommenden vier Jahre hinweg sollen, so der Plan, ChatGPT-Entwickler OpenAI und Technologie-Partner wie Oracle oder Softbank 500 Milliarden Dollar in die Errichtung neuer KI-Rechenzentren fließen. Elon Musk zerstörte die Trump-Parade kurze Zeit später mit einem Tweet: „Sie haben derzeit gar nicht das Geld dafür“.

Das Intermezzo wurde schnell als neidvoller Zwischenruf eines OpenAI-Rivalen abgetan. Tech-Milliardär Musk wurde mit der Leitung des Kahlschlag-Ministeriums Doge betraut. Mittlerweile sieht es aber so aus, als hätte Musk mit seinen Stargate-Zweifeln recht gehabt.

Noch kein Vertrag für KI-Rechenzentrum

Wie das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, sei ein halbes Jahr nach der vollmundigen Ankündigung in Sachen neuer KI-Infrastruktur noch nichts passiert. Dem Bericht zufolge sei noch kein einziger Vertrag für ein neues Rechenzentrum abgeschlossen worden.

Kein Wunder, dass die kurzfristigen Stargate Ziele zurückgeschraubt worden seien, wie das WSJ schreibt. Ursprünglich hatte OpenAI mitgeteilt, dass 100 Milliarden Dollar für das Projekt „sofort“ bereitgestellt würden. Softbank, das als Geldgeber fungieren soll, verfügte im Januar 2025 laut Musk aber gerade einmal über knapp zehn Milliarden Dollar.

OpenAI und Softbank uneins über Standorte?

Ob es nur am Geld liegt, ist allerdings unklar. Laut WSJ sollen sich OpenAI und Softbank bisher nicht einmal über mögliche Standorte für die zu bauenden KI-Rechenzentren geeinigt haben.

In einer Mitteilung von OpenAI hieß es am 22. Juli 2025, also sechs Monate nach Projektankündigung, dass man mit Softbank „schnell an Standortbewertungen“ herangehe. Zudem würden „neue Konzepte für Rechenzentren“ entwickelt, um „fortschrittliche KI“ zu ermöglichen.

Mini-Rechenzentrum bis Ende 2025

OpenAI treibt die eigenen KI-Infrastrukturpläne derweil ohne finanzielle Beteiligung von Softbank voran – und verpasst ihnen trotzdem das Stargate-Siegel, wie Gizmodo berichtet. Immerhin einen Lichtblick am Horizont gibt es aber für das 500-Milliarden-Projekt: Ein erstes Mini-Rechenzentrum soll bis Ende 2025 in Ohio errichtet werden, wie es von Insider:innen heißt.