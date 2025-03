Musk vs. Wahrheit: Doge zahlt IT-Mitarbeitern hohe Gehälter trotz gegenteiliger Behauptungen

Die Angestellten des Department of Government Efficiency verdienen eine ordentliche Summe Geld. (Bild: Shutterstock/mundissima)

Das Department of Government Efficiency (Doge) wurde von Elon Musk und US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufen, um die Bürokratie in den USA zu reduzieren. Denn laut ihnen soll es zu viele Behörden, Regulierungen und Geldverschwendung in den seit Jahren bestehenden Dienststellen geben. Doch wie sich jetzt herausstellt, sorgt Doge selbst für erhebliche Ausgaben.

Anzeige Anzeige

So bezahlt Doge seine IT-Mitarbeiter:innen

Ursprünglich hatte Elon Musk im November 2024 in einem Post auf X behauptet, dass die Arbeit bei Doge keinerlei Kompensation mit sich bringt. Wie Wired jetzt herausgefunden hat, ist das nicht der Fall. Der Seite liegen mehrere Gehaltsübersichten von Doge-Mitarbeiter:innen vor. Darunter etwa ein 28-Jähriger, der seit geraumer Zeit Mitarbeiter:innen der General Service Administration befragt. Die Behörde unterstützt andere Behörden bei ihrer Arbeit.

Für seine Arbeit erhält der 28-jährige Doge-Mitarbeiter 120.500 US-Dollar im Jahr. Zum Vergleich: Ein GSA-Mitarbeiter, der schon 13 Jahre bei der Behörde arbeitet, bekommt ein Jahresgehalt von 128.565 Dollar ausgezahlt. Ein anderer Doge-Mitarbeiter, der daran beteiligt war, die amerikanische Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) allmählich einzustampfen, bekommt im Jahr 167.000 US-Dollar von Doge.

Anzeige Anzeige

Dazu kommt noch ein weiterer Doge-Mitarbeiter, der von der Effizienzabteilung in der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency positioniert wurde. Er bekommt für seine Arbeit dort 195.200 Dollar im Jahr. Laut GSA ist das der Maximalbetrag, den ein Beamter im Jahr inklusive möglicher Bonuszahlungen verdienen kann. Ein höherer Betrag ist unter keinen Umständen möglich, wie die GSA weiter betont.

Zudem berichtet Wired, dass Doge zwar einige freiwillige Mitarbeiter:innen beschäftigt, aber schon nach Mitteln und Wegen sucht, um diese zu bezahlen. Demnach sollen „bezahlte Vollzeitstellen für Software- und Informationssicherheitsingenieure sowie andere Technologieexperten“ geschaffen werden. Das Budget von Doge soll schon bis Ende Februar 2025 mehr als 40 Millionen Dollar betragen haben.

Anzeige Anzeige

Versprechen, die Elon Musk nie halten konnte

6 Bilder ansehen 6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO