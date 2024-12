News

Elon Musk erhöht die X-Preise: Premium-Plus-Abo wird um über 30 Prozent teurer

Elon Musks Kurznachrichtendienst X dreht an der Preisschraube. Das Premium-Plus-Abo etwa wird in Deutschland um über 30 Prozent teurer. In anderen Ländern soll das teuerste X-Abo künftig sogar viermal so viel kosten wie bisher.