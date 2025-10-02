Neobanken auf dem Vormarsch: Wie klassischen Banken das Geschäft wegbricht
Neobanken gewinnen rasant an Beliebtheit. Fast jedes zweite Girokonto (45 Prozent) wird inzwischen bei einer Neo- oder Direktbank eröffnet, wie eine Analyse der Beratungsfirma McKinsey zeigt. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei zwölf Prozent.
Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023 als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.