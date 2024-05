N64-Spiele nativ auf dem PC spielen? Dieses Tool soll es möglich machen – es gibt aber einen Haken

Ein neues Tool aus der Modder-Community soll es möglich machen N64-Spiele ohne Emulator auf dem PC zu spielen. Der Trick: Mit Hilfe der Softwware laufen die Spiele als eigenständige Exe-Datei auf dem PC.

Die Software bringt sogar weitere Verbesserungen wie Raytracing, 4K, Breitbild und hohe Framerates. Um das Tool zu verwenden, wird lediglich eine US-ROM des jeweiligen Spiels benötigt. Die Software sorgt dann dafür, dass das Spiel auf modernen Prozessoren laufen kann.

Das Tool ist frei verfügbar

Kreiert wurde das Tool vom Modder Mr. Wiseguy. Es steht kostenlos auf GitHub zur Verfügung. Die Kompilierung dauert dabei nur wenige Minuten, was die Basis für weiterführende Anpassungen bildet. Danach sind allerdings noch weitere Anpassungen nötig, damit das Spiel reibungslos läuft.

Ein Beispiel ist eine kompilierte Version von The Legend of Zelda: Majora’s Mask, die Mr. Wiseguy bereits auf GitHub geteilt hat. Diesen Prozess nimmt normalerweise Jahre in Anspruch. Mit Hilfe des Tools soll es dagegen nur nur zwei Tage dauern, wie der Youtuber Nerrel berichtet.

Der Haken an der Sache

Als nächstes Projekt plant der Modder, Ocarina of Time als nativen Port für den PC umzusetzen. Ziel ist es, eine Vielzahl von N64-Spielen unkompliziert für heutige PCs verfügbar zu machen.

Das große Aber folgt zum Schluss. Wie uns Rechtsanwalt Christian Solmecke von der Kanzlei WBS Legal erklärt hat, sind ROMs von geschützten Spielen illegal. Ob ihr die Games auch in physischer Form besitzt, spielt dabei keine Rolle. Ausnahme sind zum Beispiel ROMs von Fanprojekten, die nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Nintendo ist außerdem dafür bekannt, hart gegen Emulatoren und ROMs der eigenen Spiele durchzugreifen. Erst im März hatte sich das Unternehmen mit Entwicklern eines Switch-Emulators geeinigt, die sich unter anderem dazu bereit erklärten, Nintendo eine Entschädigung von 2,4 Millionen US-Dollar zu zahlen.

