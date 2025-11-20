Anzeige
News
Nach 6 Jahren: Youtube bringt entferntes Feature zurück

Youtube bringt ein Feature zurück auf die Plattform, das vor einigen Jahren abgeschaltet wurde. Dadurch sollen User:innen wieder leichter miteinander kommunizieren können.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Nach 6 Jahren: Youtube bringt entferntes Feature zurück
Youtube bringt ein altes Feature zurück. (Bild: Shutterstock/FotoField)

Die Videoplattform Youtube ist primär ein Ort, an dem User:innen besagte Clips anschauen. Zwar können sie sich in den Kommentaren darunter mit anderen Zuschauer:innen und den Ersteller:innen austauschen, doch bietet Youtube keine direkten Kommunikationsmöglichkeiten. Das soll sich schon bald ändern, wie das Unternehmen jetzt in einem Support-Dokument mitteilt.

Direktnachrichten auf Youtube: Wer schon jetzt loslegen darf

Darin heißt es, dass Youtube mit einer neuen Funktion experimentiert, um Videos direkt auf der Plattform mit anderen zu teilen. Zudem wird es darüber möglich sein, mit anderen User:innen zu kommunizieren. Heißt: Ihr könnt künftig über Direktnachrichten miteinander schreiben und darüber auch Links zu einzelnen Youtube-Videos, Shorts oder Livestreams verschicken.

Tatsächlich handelt es sich dabei nicht wirklich um ein neues Feature. Direktnachrichten, wie sie auf Instagram, Facebook und Co. an der Tagesordnung sind, gab es auch schon auf Youtube. Die Videoplattform hat sie 2017 eingeführt, aber schon zwei Jahre später wieder eingestampft. Wie 9to5Google damals berichtete, wollte die Plattform durch die Abschaltung die Kommunikation über den Kommentarbereich und die damals neu implementierten Storys stärken. Jetzt heißt es von Youtube, dass die Direktnachrichten oft von der Community zurückgefordert wurden.

Die Direktnachrichten auf Youtube werden aber ein wenig anders als auf anderen Plattformen funktionieren. So müssen sich User:innen zunächst eine Einladung zum Chatten schicken. Nur wenn diese von den Empfänger:innen angenommen wird, beginnt die Konversation. Damit will Youtube wohl verhindern, dass euch Unbekannte mit Spam-Nachrichten belästigen. Ferner könnt ihr aber auch User:innen melden und ihre Nachrichten blockieren, falls sie euch Inhalte schicken, die gegen die Youtube-Richtlinien verstoßen.

Wie erwähnt, handelt es sich noch um ein experimentelles Feature. Youtube hat die Direktnachrichten zunächst für einige ausgewählte User:innen in Polen und Irland freigeschaltet. Um die Funktion nutzen zu können, müssen Youtube-Nutzer:innen mindestens 18 Jahre alt sein. Youtube betont zudem, dass Nutzer:innen Videos auch weiterhin auf anderen Plattformen teilen können. Ihr seid also künftig nicht dazu verpflichtet, die Direktnachrichten zu nutzen, um Links zu Youtube-Videos zu versenden.

Kommentare

