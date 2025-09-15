Anzeige
News
Nach dem iPhone 17: Diese Geräte soll Apple bis zum Frühjahr 2026 noch vorstellen

Das iPhone 17 ist da. Doch das war offenbar erst der Anfang. Einem Medienbericht zufolge soll Apple in den kommenden Monaten gleich zehn weitere neue Produkte vorstellen.

Nach dem iPhone 17: Diese Geräte soll Apple bis zum Frühjahr 2026 noch vorstellen

Neue MacBook-Pro-Maschinen sind wohl auch im Anflug (Bild: t3n)

Im September gab es bereits vier neue iPhones, drei neue Apple Watches und neue Airpods zu sehen. Doch damit ist offenbar noch nicht Schluss. Laut Bloomberg plant das Unternehmen Anfang 2026 neue Macbook-Pro-Modelle mit verschiedenen M5-Chip-Varianten (M5, M5 Pro und M5 Max) vorzustellenm. Im ersten Quartal soll ein MacBook Air mit M5-Prozessor folgen.

Außerdem arbeitet der Hersteller aus Cupertino dem Bericht zufolge an neuen externen Displays, die entweder noch bis Dezember 2025 oder im Frühjahr 2026 erscheinen könnten. Dabei könnte es sich um Nachfolger des Pro Display XDR von 2019 und des Studio Display von 2022 handeln.

Apple Intelligence kommt auf mehr Geräte

Ein neues Apple TV steht wohl ebenfalls auf der Agenda. Es soll den neuen N1-Chip für WLAN und Bluetooth enthalten, erstmals direkt Apple Intelligence unterstützen und möglicherweise eine integrierte Kamera bieten.

Beim iPad plant Apple ein Pro-Modell mit M5-Prozessor, das vermutlich als erstes Gerät überhaupt diesen Chip erhalten wird. Das neue iPad Pro könnte sogar bereits im Oktober erscheinen und soll eine zweite Kamera für bessere Selfies im Hochformat bieten.

Smart-Home-Produkte und Airtags 2

Im Smart-Home-Bereich will Apple einen „Home Hub“ vorstellen – eine Art Mini-iPad zur HomeKit-Steuerung mit Apple Intelligence und verbesserter Siri. Ob das Gerät auch ein Lautsprecher-Dock erhält, bleibt offen. Zudem soll der Konzern einen HomePod mini 2 mit schnellerem Prozessor und neuen Farben planen.

Die lange erwartete zweite Generation der Airtags erscheint laut Bloomberg ebenfalls in den kommenden Monaten – mit mehr Reichweite. Gleiches soll für eine Vision Pro 2 mit neuem Kopfband und schnellerem Prozessor gelten. Um ein radikales Redesign des teuren Headsets handelt es sich aber wohl nicht.

iPhone 17e für Frühjahr 2026 geplant

Im Frühjahr 2026 will Apple laut Bloomberg auch ein neues Einstiegsmodell bei den iPhones auf den Markt bringen. Das iPhone 17e soll den A19-Chip aus dem iPhone 17 bekommen.

Beim Design dürfte Apple wie beim Vorgänger auf einen älteren Formfaktor setzen. Das iPhone 16e war mit dem Design des iPhone 14 Ende Februar 2025 erschienen.

