News
Nach der Pleite: Hertz setzt auf Amazon, um Gebrauchtwagen zu verkaufen

Der Autovermieter Hertz verkauft gebrauchte Fahrzeuge aus seiner Flotte in den USA künftig auch per Amazon Autos. Ein Schritt, von dem beide Unternehmen profitieren. Während Hertz mehr Käufer:innen erreicht, stockt Amazon seinen „Fuhrpark“ auf.

Von Jörn Brien
2 Min.
Hertz Amazon Autos

Hertz verkauft Gebrauchtwagen via Amazon Autos. (Bild: Hertz Car Sales)

Seit Dezember 2024 können Interessierte über Amazon Autos Fahrzeuge online kaufen. Das Angebot ist aber bis heute auf die USA beschränkt. Dort sind aber immerhin schon 77 Metropolen erschlossen.

Hertz bringt Gebrauchtwagen zu Amazon Autos

Zunächst gab es lediglich Neuwagen der Marke Hyundai. Seit Anfang August 2025 stehen auch Gebrauchtwagen zum Verkauf – zu Beginn allerdings nur in Los Angeles. Mit der neuen Partnerfirma Hertz kommen jetzt deutlich mehr Gebrauchtwagen auf die E-Commerce-Plattform.

Die Markenvielfalt wird um Modelle von Ford, Toyota, Chevrolet oder Nissan erweitert, wie CNBC berichtet. Die neue Partnerschaft mit Hertz Car Sales ist zudem die Premiere für einen Autovermieter bei Amazon Autos.

Angebot startet in 4 US-Metropolen

Wie Hertz mitteilt, sollen mehrere Tausend Hertz-Gebrauchtwagen via Amazon Autos verkauft werden. Zunächst sollen Interessierte zugreifen können, die im Umkreis von rund 120 Kilometern um die US-Metropolen Dallas, Houston, Los Angeles und Seattle wohnen. Geplant ist, das Angebot in Zukunft auf alle 45 aktuellen Standorte von Hertz Car Sales zu erweitern.

„Unser Ziel ist es, das Autokauferlebnis neu zu gestalten und Kund:innen dort abzuholen, wo sie sind – online oder persönlich – mit Komfort, Vertrauen und Reichweite“, ließ sich Jeff Adams, Executive Vice President von Hertz Car Sales, zitieren. Amazon sieht Hertz dabei als „idealen Partner“ mit einem „vertrauenswürdigen Marktplatz“.

Hertz-Aktie im Aufwind

Hertz setzt laut CNBC darauf, mit dem Ausbau seiner Aktivitäten auf Amazon Autos die Verkäufe und den Profit zu steigern. Die Aktie des Autovermieters schoss nach Bekanntwerden der Partnerschaft entsprechend um zwischenzeitlich bis zu 17 Prozent nach oben.

Schon jetzt verkauft der Autovermieter nach eigenen Angaben jährlich Hunderttausende Fahrzeuge. Hertz kämpft noch immer mit den Nachwirkungen der Pleite, die das Unternehmen während der Coronakrise im Jahr 2020 ereilt hatte. Auch die E-Auto-Strategie der vergangenen Jahre hatte sich letztlich nicht als erfolgreich erwiesen.

Turnaround: Hertz konzentriert sich aufs Wesentliche

Im Rahmen eines Turnaround-Plans hatte Hertz 2024 den Fokus auf das Flottenmanagement, die Umsatzoptimierung und die Steigerung der Kosteneffizienz gelegt. Mal schauen, ob sich die Partnerschaft mit Amazon Autos entsprechend rentiert.

