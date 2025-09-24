Anzeige
Nach Jahren der Gerüchte: Google macht Android fit für Laptops und Desktop-PCs

Laut dem Hardware-Chef von Google könnten Android und Chrome OS bald zu einem einheitlichen Ökosystem verschmelzen. Das wäre die Grundlage für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mobil- und Desktop-Geräten.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Nach Jahren der Gerüchte: Google macht Android fit für Laptops und Desktop-PCs
Google will ein Betriebssystem für alle Geräte. (Foto: GaudiLab / Shutterstock.com)

Ist die Zusammenführung von Android und Chrome OS vielleicht doch näher als bisher gedacht? Wie Android Authority berichtet, deutete Googles Hardware-Chef Rick Osterloh auf dem Snapdragon Summit an, dass das Unternehmen an einer technischen Grundlage arbeitet, um Android- und KI-Funktionen auf Computer zu bringen. Diese Entwicklung könnte den Weg für zukünftige Chromebooks und sogar für einen Pixel-Laptop mit Android ebnen.

Die Grenzen zwischen PC und Mobile verschwimmen

Gerüchte, dass Google die beiden Betriebssysteme Chrome OS und Android möglicherweise miteinander verschmelzen möchte, stehen schon länger im Raum. Im Jahr 2024 berichtete Android Authority, dass Google an einem mehrjährigen Projekt arbeitet, um Chrome OS und Android zusammenzuführen und damit seine aktuelle Betriebssystemstrategie zu vereinheitlichen. Anfang dieses Jahres bestätigte ein Google-Manager, dass das Unternehmen Chrome OS und Android kombinieren wird.

Jetzt hat Osterloh den bisher deutlichsten Hinweis darauf geliefert, dass Android bald mehr als nur Smartphones und Tablets antreiben wird. Beim Auftakt des Snapdragon Summits diskutierte er gemeinsam mit Qualcomm-CEO Cristiano Amon über ein neues gemeinsames Projekt, das direkte Auswirkungen auf den Personal-Computing-Bereich haben wird. Das Gespräch der beiden schien sich auf das laufende Projekt zu beziehen. Die Tatsache, dass Google jetzt bereit ist, öffentlich mehr darüber zu verraten, deutet darauf hin, dass die Entwicklung einer Android-Version, die nahtlos auf Smartphones, Tablets und Laptops funktioniert, schon weit fortgeschritten ist.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

Pixel 6 und 6 Pro
10 Bilder ansehen
Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)

Google will ein Betriebssystem für alle Endgeräte

„In der Vergangenheit hatten wir immer sehr unterschiedliche Systeme zwischen dem, was wir auf PCs aufbauen, und dem, was wir auf Smartphones entwickeln“, sagte Osterloh auf der Bühne. „Wir haben uns auf ein Projekt verständigt, um beides miteinander zu vereinen. Wir bauen gemeinsam eine technische Grundlage für unsere Produkte auf PCs und Desktop-Computingsystemen auf.“ Qualcomm-Chef Amon reagierte sichtlich begeistert und sagte, er könne es kaum erwarten, dass die Grenze zwischen Smartphones und Computern endlich verschwimme. Dadurch könnte ein gemeinsames Ökosystem entstehen, in dem Mobile und PC nahtlos zusammenarbeiten.

Auf der Bühne erklärte Osterloh außerdem, dass nicht nur Android auf Computern laufen soll. Er wolle auch die gesamte KI-Infrastruktur von Google auf den Geräten nutzbar machen. Neben den Gemini-Modellen und dem KI-Assistenten sollen alle Anwendungen wie Gmail und Google Drive nahtlos über alle Endgeräte hinweg nutzbar sein. Letztendlich würden auch die Entwickler:innen, die Apps für Android programmieren, von einem einheitlichen System profitieren. Wann genau eine kombinierte Version aus Android und Chrome OS verfügbar sein wird, ist allerdings noch unklar.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Chrome Notebooks Laptop Management Android
