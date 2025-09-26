Anzeige
Nach Microsoft-Aus: Perplexity will mit neuer Search API die Lücke für Entwickler schließen

Mit einem Suchindex für Milliarden Websites liefert Perplexity Developern eine neue, schnelle Alternative als Search API. Erst vor Kurzem stellte Microsoft die eigene API ein.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
2 Min.
Nach Microsoft-Aus: Perplexity will mit neuer Search API die Lücke für Entwickler schließen

Nach Microsofts Einstellung der Bing Search API positioniert sich Perplexity mit einer neuen Search API als Alternative für Entwickler. (Foto: Shutterstock/gguy)

Am 11. August stellte Microsoft final die eigene Search API ein. Entwickler:innen sollten sich fortan im AI-Zeitalter auf die Option Grounding with Bing Search im Bereich Azure AI Agents konzentrieren. Allerdings entstand durch diese Entwicklung eine Leerstelle. Nicht zuletzt deshalb hat die AI Answering Machine Perplexity eine eigene Search API eingeführt. Auf Linkedin erklärt das Unternehmen dazu:

„[…] With Microsoft retiring the Bing Search APIs in August, legacy search engines have abandoned the developer community who need real-time access to information. We’re stepping in to provide a search API designed for the new retrieval paradigms introduced by frontier AI systems […].“

Der Suchindex bietet Echtzeitinformationen aus dem Web, die schnell genutzt werden können. Dabei liefert Perplexity zusätzlich ein SDK sowie Open-Source Evaluation Framework in Bezug auf diese API. Sie dient Entwickler:innnen jetzt als Alternative. In Europa bauen derweil Qwant aus Frankreich und Ecosia aus Deutschland einen eigenen Suchindex auf, der die Tech-Welt weniger abhängig von US-Lösungen machen soll.

Was die Perplexity Search API zu bieten hat

Auf der Unternehmens-Website erklärt Perplexity, dass die neue Search API im Index hunderte Millionen Websites abdeckt. Dabei soll die Schnittstelle vor allem für KI-Dienste fungieren. Denn Perplexitys Lösung soll granulare Antworten liefern – und das in Echtzeit bei einer Medianlatenz von 358 Millisekunden –, die durch dynamisches Parsing bereitgestellt werden. Das heißt, dass Content von Websites mehrstufig analysiert und als Antwortoption vorbereitet wird. Dabei werden strukturierte Antworten mithilfe von AI erstellt, die basierend auf der originären Anfrage bereits in Subkategorien aufgeteilt werden. Das soll die Resultate verbessern und die Verarbeitungszeit der Applikationen vermindern.

Denn gerade AI-Apps und -Dienste möchte Perplexity mit der neuen API bedienen, gleichwohl sie auch für klassische Suchdienste geeignet sein soll. Die Search API ist eine weitere Ergänzung des Search Players, der es mit Google und Co. aufnimmt. Zu Anfang des Jahres stellte Perplexity die Sonar API vor, eine Lösung zum Erstellen einer KI-basierten Suche in den eigenen Apps. Zoom und Co. setzen schon auf die Option, die Echtzeitinfos liefert und ohne ein KI-Training auf Basis der Unternehmensdaten auskommen soll. Auch im Browser-Markt hat die AI Answering Machine mit dem Launch von Comet im Sommer 2025 Fuß gefasst – und möchte schon bald Web- und lokale Zugriffe über die agentische Option verbinden.

Derweil gibt es jedoch immer wieder Kritik an Perplexitys Methoden zur Content-Generierung für die eigene Suche oder eigene Content Properties. Namhafte Publisher haben dem Unternehmen bereits Plagiarismus vorgeworfen und Klagen sowie Unterlassungsklagen eingereicht. Derlei Hintergründe könnten die Nutzung der Search API zunächst beeinträchtigen, sofern sich viele Seiten dazu entscheiden, den Web Crawler von Perplexity nicht zuzulassen. Der PerplexityBot lässt sich via robots.txt ausschließen, was auch die Indexierung verhindern soll, wie das Unternehmen bestätigt.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

