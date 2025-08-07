Nach Millionenstrafe: Shein korrigiert Umweltversprechen auf Website

Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat gegen die chinesische Modeplattform Shein eine Wettbewerbsstrafe verhängt. Das Unternehmen mit chinesischen Wurzeln soll eine Million Euro zahlen, da man die Kund:innen bezüglich der Umweltverträglichkeit der Produkte getäuscht habe. Es handelt sich dabei immerhin schon um die zweite finanzielle Sanktion innerhalb der Europäischen Union innerhalb kürzester Zeit. Die französischen Wettbewerbshüter:innen hatten vor einem Monat bereits eine 40 Millionen Euro schwere Strafe verhängt. Auch da ging es um falsche Umweltverträglichkeitsversprechen sowie um falsch deklarierte Rabattierungen.

Konkret wurde beanstandet, dass die Fast-Fashion-Plattform Shein auf seinen Onlineseiten, etwa im Bereich der „EvoluShein by Design“ Kollektionen mit Social-Responsibility-Themen aufgeladen und mit Begriffen wie „grüne Fasern“ und der vollständigen Recyclingfähigkeit geworben hatte. Diese Aussagen seien, so die AGCM, übertrieben und irreführend oder unvollständig. Außerdem sollen die Aussagen über Emissionssenkungen (25 % weniger bis 2030, Netto‑Null bis 2050) wenig plausibel und widersprüchlich sein. So seien vielmehr steigende Treibhausgasemissionen aus den Jahren 2023 und 2024 zu konstatieren.

Greenwashing-Vorwürfe: Shein bessert nach

Verhängt wurde die Geldstrafe in Italien gegen die in Dublin ansässige Gesellschaft von Shein, die die europäische Website betreibt – und die hat nun reagiert. So gibt sich die Fast-Fashion-Plattform immerhin einsichtig. Man habe „vollständig mit der AGCM kooperiert“ und „sofort Maßnahmen ergriffen“ und die Website entsprechend aktualisiert, um künftige gesetzeskonforme Umweltaussagen sicherzustellen.

Die Maßnahmen stehen exemplarisch für die zunehmende Regulierungswelle gegen Fast‑Fashion‑Plattformen in Europa—insbesondere im Bereich Greenwashing. Der Fall Shein verdeutlicht einmal mehr, dass bloße Marketingbehauptungen ohne klare Nachweise nicht mehr toleriert werden und zumindest zu Ahndungen in einigen EU-Ländern führen. Die EU‑Institutionen intensivieren das Vorgehen gegen irreführende Umweltkommunikation und fordern substanzielle Nachweise statt vager Versprechen. Dennoch dürfte eine solche Strafe für Plattformen wie Shein aus der Portokasse zu bestreiten sein und eher symbolischen Charakter haben.

Shein wurde vor allem durch extrem günstige Preise, schnelle Produktionszyklen und virales Social-Media-Marketing weltweit bekannt. Das Unternehmen steht jedoch in der Kritik wegen mangelnder Transparenz, fragwürdiger Arbeitsbedingungen und negativer Umweltauswirkungen seiner wenig nachhaltigen Fast-Fashion-Strategie.

