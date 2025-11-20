Grünes Depot, sauberes Gewissen – wie sinnvoll ist nachhaltiges Investieren wirklich?

Wer nachhaltig investieren möchte, sollte die wichtigsten Begriffe kennen und sich darüber im Klaren sein, wo das Geld eigentlich hingeht. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr. Auch nicht an der Börse: Wie aus einer Umfrage der Bafin hervorgeht, interessieren sich rund zwei Drittel der Befragten für nachhaltige Finanzprodukte. Verbraucher wünschen sich klare Kennzeichnungen und Ausschlusskriterien: 70 Prozent der Nachhaltigkeitsinteressierten würden sich getäuscht fühlen, wenn ein Produkt als nachhaltig gilt, aber in fragwürdige Bereiche investiert (zum Beispiel Rüstung oder Menschenrechtsverletzungen).

Kein Wunder, dass sich zahlreiche Finanzprodukte mit Kürzeln wie „ESG“ oder „SRI“ schmücken, um die Sozial- und Umweltverträglichkeit der Anlage zu unterstreichen. Knapp ein Viertel des in Europa in ETFs investierten Kapitals steckt in nachhaltigen ETFs. Anleger in Deutschland können über den Handelsplatz Xetra aus über 900 verschiedenen als nachhaltig deklarierten ETFs auswählen. Kannst du so mit gutem Gewissen investieren – oder ist das letztlich nur ein grüner Anstrich fürs Depot?

Was heißt eigentlich „nachhaltig investieren“?

Beim Investieren geht es grundsätzlich um Rendite. Das eingesetzte Kapital soll einmal mehr wert sein als heute. Das unterscheidet Investieren von Philanthropie und Spenden, bei denen die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht. Wer wirklich etwas direkt für Umwelt oder Gesellschaft bewirken möchte, ist mit einer Spende an eine entsprechende Organisation wahrscheinlich besser beraten als mit einem Investment in eine nachhaltige Anlage.

Dennoch können auch grüne Anlageprodukte für nachhaltigkeitsbewusste Börsianer von Interesse sein: Nachhaltiges Investieren versucht, das Profitstreben mit ethischen und ökologischen Aspekten zu vereinbaren. Dabei werden neben den klassischen finanziellen Kennzahlen auch Nachhaltigkeitsaspekte bei der Investmententscheidung berücksichtigt. Das geschieht meist über die sogenannten ESG-Kriterien – also Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung).

Zu den Umweltaspekten gehören Themen wie Klimaschutz, der verantwortungsvolle Umgang mit Land und natürlichen Ressourcen, der Erhalt der Artenvielfalt und gesunder Ökosysteme sowie der Einsatz erneuerbarer Energien. Der Bereich Social fokussiert sich auf soziale und gesellschaftliche Fragen: Menschenrechte, faire Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung und die Einhaltung arbeitsrechtlicher Standards. Governance betrifft wiederum die Unternehmensführung: wie das Management mit Aktionären und anderen Interessengruppen zusammenarbeitet, wie transparent und regelkonform Entscheidungen getroffen werden und ob Korruption vermieden wird.

Wie wird Investieren nachhaltig?

In der Praxis gibt es verschiedene Ansätze, um Nachhaltigkeit im Portfolio umzusetzen. Eine offensichtliche Variante des verantwortungsvollen Investierens besteht darin, sein Geld nicht in „schmutzige“ Unternehmen zu stecken, die ESG-Aspekte verletzen. Im Fachjargon heißt dieser explizite Ausschluss von Geschäftspraktiken, Produkten oder auch ganzen Branchen „Negative Screening“. Wenn du als Privatanleger in einzelne Aktien investierst, kannst du für dein Portfolio bestimmte Branchen oder Firmen ausschließen, wie fossile Energie, Rüstungskonzerne oder Alkohol- und Tabakaktien.

Viele ETF- und Fondsanbieter wenden genau dieses Ausschlussprinzip an: Sie legen Mindeststandards fest, die Branchen, Länder oder Unternehmen erfüllen müssen, um überhaupt als mögliche Investments in Betracht zu kommen. Außerdem können klare Ausschlusskriterien definiert werden – wer diese nicht einhält, fällt direkt aus dem Investment-Universum heraus.

Nachhaltig orientierte Anleger können aber auch umgekehrt vorgehen und „Positive Screening“ betreiben: Investiert wird dabei nur in besonders grüne Branchen und ESG-konforme Unternehmen. Ein Beispiel hierfür sind Themen-ETFs zu nachhaltigen Bereichen wie erneuerbare Energie, Wasser oder Kreislaufwirtschaft. Auch über bewusst ausgewählte Einzelaktien ist diese explizite Auswahl grüner Firmen möglich.

Allerdings solltest du hier den Aufwand beim Investieren in Einzelaktien nicht unterschätzen, schließlich müsstest du jedes Unternehmen im Detail prüfen. Und zwar nicht nur hinsichtlich der klassischen Bewertungskennzahlen, sondern auch bezüglich der Analyse der ESG-Kriterien. Das erfordert in der Praxis Zeit, Fachwissen und ausreichendes Kapital, um trotz Screenings in viele verschiedene Aktien investieren zu können und das grüne Depot so ausreichend diversifiziert zu halten. Das ist ein großer Aufwand für Hobby-Investoren und Altersvorsorger, die einfach nur regelmäßig per Sparplan investieren möchten, ohne sich dabei viele Gedanken machen zu müssen.

Wesentlich bequemer sind deshalb ETFs, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben. Statt dir selbst mühsam ein grünes Portfolio zusammenzustellen, kannst du auf einen breit gestreuten Korb zurückgreifen, der einen Nachhaltigkeitsfilter eingebaut hat. Doch suchst du nach nachhaltigen ETFs, können die ganzen Abkürzungen in den Namen einige Fragen aufwerfen.

ESG, SRI, Screened, Enhanced – was steckt hinter den Kürzeln?

Nachhaltige ETFs leiten sich meist von klassischen Indizes ab, etwa vom MSCI World. Die grünen Ableger heißen dann etwa „MSCI World Screened“, „MSCI World ESG Enhanced“ oder „MSCI World SRI“. SRI steht für Socially Responsible Investment, also sozial verantwortungsvolles Investieren.

Der Unterschied zwischen den zahlreichen nachhaltigen ETFs liegt in der Intensität des Nachhaltigkeitsfilters: Während bei der Screened- und Enhanced-Variante nur wenige Aktien im Vergleich zum ursprünglichen MSCI World herausfallen, werden bei der strengsten SRI-Variante wesentlich mehr Unternehmen und Branchen ausgeschlossen. So fallen hier auch Branchen wie Alkohol, Kernenergie, Glücksspiel und Erwachsenenunterhaltung heraus, während bei den Screened- und Enhanced-ETFs nur Waffen, Tabak und teils fossile Energien ausgeschlossen werden.

Auf welche Branchen konkret verzichtet wird, unterscheidet sich je nach Indexanbieter. Welche Methoden im Detail angewandt werden, siehst du online in den Prospekten des jeweiligen ETFs.

Wie nachhaltig ist ESG wirklich?

Aber Vorsicht: Nur weil ESG draufsteht, ist nicht automatisch alles grün. Kritiker sprechen in diesem Zusammenhang häufig von Greenwashing, also dem gezielten Versuch, Finanzprodukte grüner erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Denn je nach Anbieter und Definition können sich in einem ETF trotzdem Firmen befinden, die du persönlich nicht als ethisch vertretbar einstufen würdest.

Letztlich entscheidet der Indexanbieter, was als nachhaltig gilt – nicht du. Zwar herrscht hier keine reine Willkür, denn die Indexanbieter orientieren sich an Referenzwerten aus der Politik, etwa der Offenlegungsverordnung der EU (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Dennoch bleibt Nachhaltigkeit ein dehnbarer Begriff: Was für den einen ein ethisch und ökologisch vertretbares Investment ist, stellt für den anderen ein Sakrileg dar. Die im ETF enthaltenen Unternehmen müssen nicht zwangsläufig mit deiner persönlichen Vorstellung von Nachhaltigkeit übereinstimmen. Bevor du investierst, solltest du deshalb einen Blick auf die einzelnen Positionen in einem ETF werfen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Ein kleiner Trost, wenn du im ESG-ETF Aktien entdeckst, in die du aus ethischen Gesichtspunkten lieber nicht investieren möchtest: Wenn du eine Aktie beziehungsweise einen ETF kaufst, fließt dein Geld nicht an das Unternehmen selbst, sondern an den Verkäufer des Wertpapiers (außer bei IPOs und Kapitalerhöhungen). Allerdings stellt diese Tatsache gleichzeitig ein Manko der nachhaltigen Geldanlage dar: Dein Investment in eine grüne Aktie hat keinen direkten Einfluss auf das Verhalten eines Unternehmens. Du unterstützt also nicht direkt die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Nur weil du dein Depot grün gestaltest, sinken die globalen CO₂-Emissionen noch lange nicht. ESG ist eben keine Philanthropie und auch kein Impact Investing, bei dem die Investitionen auch eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen sollen.

Nachhaltig investieren mit realistischen Erwartungen

Nachhaltigkeitskriterien in deinem Depot zu berücksichtigen, ist kein Allheilmittel gegen die Klimakrise und soziale Missstände. Wie nachhaltiges Investieren beworben und praktiziert wird, lässt sich kritisieren und optimieren. Deshalb aber ESG zu verteufeln und zu ignorieren, ist auch nicht richtig. Vielmehr ergibt es als Privatanleger sogar Sinn, ESG in die Anlageentscheidungen einzubeziehen.

Zum einen, weil sowohl Nachhaltigkeit als auch Investieren auf Langfristigkeit ausgerichtet sind: Ein Unternehmen, das heute schon auf saubere Energie, faire Arbeitsbedingungen und gute Unternehmensführung setzt, ist langfristig besser aufgestellt und erfolgversprechender als eines, das diese Themen ignoriert. ESG-Faktoren sind in erster Linie Risikomanagement – sie helfen, zukunftsorientiert zu investieren. Oder wie Nicolai Tangen, Manager des norwegischen Staatsfonds, es in einer Reportage der Financial Times treffend ausdrückt: „ESG is not about doing good. It’s about being a long-term, sensible investor.“

Zum anderen, weil es sich für viele besser anfühlen mag, wenn die Werte in deinem Portfolio auch mit deinen persönlichen Werten übereinstimmen und dich beim Blick in dein Depot keine Gewissensbisse ereilen. Wenn du dich wohler fühlst, weil du nicht in Waffen, Kohle oder Tabak investierst, ist das ein vollkommen legitimer Grund, ESG zu berücksichtigen.

Allerdings solltest du die richtigen Erwartungen an deine grüne Geldanlage richten, bevor ESG zu einer Enttäuschung für dich wird. Am Ende geht es beim nachhaltigen Investieren um Balance: zwischen Rendite und Verantwortung, zwischen Gewissen und Realität. ESG rettet vielleicht nicht die Welt – aber es kann helfen, dein Geld langfristiger, bewusster und mit einem etwas besseren Gewissen anzulegen.

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.