Nachhaltig leben, trotzdem die neueste Technik haben – und sparen?

Gebraucht, aber wie neu? Dann ist der Premium-Standard von Back Market genau das, was du suchst. (Bild: Adobe Stock)

Als Konsument:innen treffen wir ständig Entscheidungen, die die Wirtschaft und die Umwelt beeinflussen. Wir wollen zum Beispiel gern das neue Smartphone aus der Werbung oder einen neuen Laptop, weil der alte schon lange nicht mehr rund läuft. Aber deswegen gleich ein neues Gerät kaufen und die Umwelt belasten? Das muss ja auch nicht sein. Zum Glück gibt es einen Mittelweg. Hast du schon mal etwas von professionell erneuerter Ware gehört? Das funktioniert so: Gebrauchte Geräte werden von Profis komplett überholt, defekte Teile ausgetauscht und alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Ergebnis sind Smartphones, Laptops und Tablets, die technisch wie neu funktionieren – nur eben deutlich günstiger und umweltfreundlicher sind.

Während ein neues iPhone schnell mehr als 1000 Euro kostet, bekommst du das gleiche Modell professionell erneuert oft für die Hälfte. Gleichzeitig sparst du bis zu 88 Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich zur Produktion eines neuen Geräts.

Bestimmt fragst du dich jetzt: Sieht das auch wirklich gut aus? Kann ich das verschenken? Und haben die Geräte eine gute Qualität? Entscheidend ist, dass du bei etablierten und vertrauenswürdigen Händlern einkaufst, die zum Beispiel auch eine Garantie abgeben.

Premium-Standard: Wenn erneuert aussieht wie brandneu

Europas führende Plattform für professionell erneuerte Elektronik ist Back Market mit seinem Premium-Standard. Das Unternehmen sortiert besonders streng aus: Der Bildschirm muss absolut makellos sein, ohne jede Gebrauchsspur oder Kratzer. Das Gehäuse darf höchstens haarfeine Kratzer aufweisen, die praktisch unsichtbar sind. Das Ergebnis: Geräte, die optisch nicht von Neuware zu unterscheiden sind und sich auch problemlos verschenken lassen.

Natürlich muss ein Gerät nicht nur schön aussehen, sondern auch einwandfrei funktionieren. Back Market achtet deshalb besonders auf die Batteriequalität. Kaufst du dort ein Standard-Gerät garantiert dir der Händler, dass mindestens 85 Prozent der ursprünglichen Akkukapazität erhalten sind, bei Premium-Geräten mindestens 90 Prozent. Wenn du noch mehr willst, kannst du sogar komplett neue Batterien mit 100 Prozent Kapazität wählen.

Bevor dein neues Gerät zu dir kommt, durchläuft es bei Back Market eine 25-Punkte-Qualitätskontrolle. Die übernehmen ausschließlich verifizierte Branchenprofis: Sie erneuern die gebrauchten Geräte. Alle Daten werden professionell gelöscht, die Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Gerät gründlich gereinigt. Gesperrte oder gestohlene Geräte sind komplett ausgeschlossen. Dein neues Smartphone, der Markenfön oder die Smartwatch kommen dann mit zwölf Monaten Garantie zu dir. Außerdem hast du 30 Tage lang Zeit, dich zu entscheiden.

Premium-Geräte kosten bei Back Market zwar 10 bis 15 Prozent mehr als die Kategorie „Gut“, sind aber trotzdem bis zu 40 Prozent günstiger als Neuware. Du bekommst also höchste Qualität zum fairen Preis – und tust gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.