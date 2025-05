Die weltweite Aufmerksamkeit richtet sich derzeit auf die USA: Donald Trump ist erneut Präsident, und seine Politik sorgt für Unsicherheit in der globalen Wirtschaft. Neue Zölle, Protektionismus und die Abkehr von Klimaverpflichtungen setzen europäische Unternehmen unter Druck.

Besonders in den Bereichen Energie, Industrie und nachhaltige Mobilität entstehen neue Herausforderungen. Gerade jetzt ist eine konsequente Transformation wichtiger denn je. Während in den USA Klimaschutzprogramme wackeln, muss Europa seine Innovationskraft stärken. Doch wie können Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit in einem instabilen globalen Umfeld sichern? Welche Technologien ermöglichen eine zukunftssichere Kreislaufwirtschaft? Und welche Allianzen treiben nachhaltige Transformation trotz geopolitischer Unsicherheiten voran?

Antworten liefert das GREENTECH FESTIVAL 2025. Als eine der führenden Plattformen für nachhaltige Innovationen bringt es Expert:innen, Unternehmen und Entscheidungsträger:innen zusammen, um Lösungen für Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Jetzt ist der Moment, Nachhaltigkeit als Chance zu begreifen – und das GREENTECH FESTIVAL liefert die Impulse dafür.

Innovationsplattform für eine nachhaltige Zukunft

Das GREENTECH FESTIVAL wurde 2019 von Nachhaltigkeits- und VC-Unternehmer Nico Rosberg sowie Greentech-Unternehmer Marco Voigt gegründet und bietet Städten, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und der Privatwirtschaft praxisnahe Impulse und konkrete Ansätze für eine nachhaltige Transformation. Mit den Schwerpunktthemen Mobilität und Transport, Energie und Infrastruktur sowie Industrie und Materialien deckt es zentrale Herausforderungen der Dekarbonisierung ab.

Inspirierende Speaker:innen und innovative Aussteller:innen

Auch 2025 wird das GREENTECH FESTIVAL von prominenten Stimmen geprägt, die Einblicke in ihre Strategien und Visionen für eine nachhaltige Zukunft geben. Unter den hochkarätigen Speaker:innen sind Kai Wegner, Bürgermeister von Berlin, Dirk Voeste, CSO der Volkswagen Gruppe, Maja Göpel, Politikökonomin und Gründerin der Mission Wertvoll, und Erik Wirsing, VP Global Innovation bei der Schenker AG.

In drei Hallen präsentieren Start-ups, Mittelständler und globale Konzerne ihre Innovationen – ein inspirierendes Schaufenster für die Zukunft der Dekarbonisierung. Unternehmen wie Siemens, DHL, TÜV Rheinland und BEW sind mit ihren Lösungen vertreten.

Mobilität und Transport: Zukunftsfähige Konzepte

Im Bereich Mobilität zeigt das Festival, wie Elektrifizierung und Digitalisierung zu einem klimafreundlichen Verkehrssystem beitragen können. Neben innovativen Fahrzeugtechnologien rückt auch die Ladeinfrastruktur in den Fokus: Lösungen für Schnellladenetze, bidirektionales Laden und intelligente Lade-Management-Systeme sind essenziell, um Elektromobilität flächendeckend zu etablieren. Unternehmen und Kommunen erhalten praxisnahe Impulse, wie sie nachhaltige Mobilitätskonzepte mit einer effizienten Ladeinfrastruktur verknüpfen können.

Energie und Infrastruktur: Ressourcen im Kreislauf halten

Die Transformation des Energiesektors erfordert innovative Ansätze für die Speicherung, Verteilung und Nutzung von Energie. Das GREENTECH FESTIVAL präsentiert wegweisende Lösungen, die Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Energieerzeugern über Netzbetreiber bis hin zu Stadtwerken – bei der Entwicklung zukunftsfähiger Infrastrukturen unterstützen. Neben technologischen Innovationen rücken auch regulatorische Rahmenbedingungen in den Fokus, die die Umsetzung nachhaltiger Energieprojekte erleichtern und zur Erreichung der Klimaziele beitragen.

Industrie und Materialien: Die Kreislaufwirtschaft als Wettbewerbsvorteil

Die Industrie spielt eine zentrale Rolle in der Dekarbonisierung. Das GREENTECH FESTIVAL bietet wertvolle Einblicke in zirkuläre Geschäftsmodelle, Recycling-Technologien und transparente Lieferketten. Unternehmen profitieren von neuen Denkanstößen für eine ressourcenschonende und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Umstellung auf eine geschlossene Wertschöpfungskette bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch wirtschaftliche Chancen durch effizientere Ressourcennutzung und neue Geschäftsmodelle.

Gemeinsam den Wandel gestalten

Das GREENTECH FESTIVAL ist mehr als ein Event – es ist eine Plattform für Austausch, Inspiration und praxisnahe Ansätze zur nachhaltigen Transformation. Vom 20. bis 22. Mai 2025 in der Messe Berlin haben Teilnehmer:innen die Gelegenheit, innovative Lösungen zu entdecken und erfolgreiche Projekte kennenzulernen.

Ob in der Stadtplanung, der Energieversorgung oder der Industrie – das GREENTECH FESTIVAL zeigt, wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können. Tickets sind hier erhältlich.