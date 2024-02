Nachricht an die Zukunft: Diese Website ist deine persönliche Zeitkapsel

Spätestens in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Zeitkapseln immer mehr zu einem Trend. Neben Wertgegenständen stecken Menschen auch persönliche Briefe oder Andenken in das Gehäuse, damit Menschen manchmal Hunderte Jahre später die Relikte aus einer vergangenen Zeit bewundern können.

In einem kleineren Kontext schreiben auch einige Menschen Briefe an sich selbst in der Zukunft. In dem persönlichen Zeitkapsel-Experiment schildern Leute ihre Gedanken, Träume und Wünsche, die sie ihrer zukünftigen Version gerne mitteilen möchten.

Statt einen Haufen analoger Briefe in deinem Zuhause rumliegen zu haben, gibt es auch eine Website, mit der du dir in der Zukunft Nachrichten senden kannst. Futureme schickt dir die Nachricht nämlich erst am von dir ausgewählten Zeitpunkt. Laut eigenen Angaben hat die Website in den letzten 20 Jahren über 20 Millionen Briefe verschickt.

Ein Relikt des Internets

Die Website hat nämlich schon so einige Zeiten des Internets durchlebt. Die Erfinder der Seite, Matt Sly und Jay Patrikios, kamen schon im Jahr 2002 zu der Idee, während sie Trivial Pursuit spielten. Die Website sah damals noch ganz anders aus und war eher rudimentär. Doch schon in den 2000ern gefiel vielen Menschen die Idee, sich eine E-Mail in die Zukunft zu schicken. Schon 2007 bekam die Seite über 400.000 Nachrichten, die voller berührender Geschichten waren.

Neben einem Buch, das Gründer Matt Sly mit den bewegendsten Geschichten vollgepackt hat, gibt es auf der Seite auch einige öffentliche Briefe unbekannter Personen. Manche Nachrichten sind über 18 Jahre alt und stammen wahrscheinlich noch von den ersten Versionen der Seite.

Forumnutzer schreibt sich seit 15 Jahren

Im Forum von Hacker News schreibt ein Nutzer von seiner Erfahrung mit der Seite. User Supertofu schreibt sich seitdem er 17 Jahre alt ist. Mittlerweile ist er 32. Sein erster Brief erreichte ihn in der College-Zeit. Der Nutzer riet seinem Future-Ich, dem Gruppenzwang zu widerstehen, weiterhin Kunst zu machen und weiterhin eine unschuldige Natur beizubehalten.

In den folgenden Jahren veränderten sich seine Briefe. Supertofu wurde laut eigenen Angaben alkoholabhängig und süchtig nach Gras. Immer wieder schrieb er sich Briefe, die voller Sorgen oder Hoffnungen waren. Vor einem Jahr erhielt der Nutzer seinen letzten Brief. „Diese Person scheint der Person, die den allerersten Brief geschrieben hat, viel näher zu sein. […] Der Kiffer und der Alkoholiker und all die toxischen Beziehungen sind lange vorbei“, schreibt er in seinem Forumbeitrag.

Sich selbst eine Nachricht zu schreiben, ist auf Futureme gar nicht mal so kompliziert. Neben einem Textfeld für die persönliche Nachricht an das Zukunfts-Ich liefert dir die Seite auch Informationen, wann du die Nachricht erhältst und ob die Nachricht öffentlich ist. Danach musst du nur noch abwarten, bis du deinen Brief aus der Vergangenheit bekommst.

