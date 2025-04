Nächste Stufe von KI-Agenten: Experten warnen vor autonomen Hacking-Angriffen

KI-Agenten sind das aktuelle Hype-Thema schlechthin in der KI-Branche – die Systeme sollen in der Lage sein, komplexe Aufgaben wie die Planung von Besprechungen, die Bestellung von Lebensmitteln oder sogar die Steuerung des eigenen Rechners zu übernehmen. Sie können planen, nachdenken und Entscheidungen treffen, sagen ihre Macher:innen. Doch dieselben ausgefeilten Fähigkeiten, die Agenten zu hilfreichen Assistenten machen, könnten sie auch zu mächtigen Werkzeugen für die Durchführung von Cyberangriffen werden lassen. Sie könnten also ohne Weiteres dazu verwendet werden, leicht zu hackende Ziele zu identifizieren, deren Systeme zu kapern und wertvolle Daten von ahnungslosen Opfern zu stehlen.